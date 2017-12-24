ترامب يشكك بنزاهة نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي

ترامب يشكك بنزاهة نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي
نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي
رام الله - دنيا الوطن
شكك الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مجدداً بنزاهة نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، أندرو ماكابي، الذي يخطط بدوره للتقاعد من منصبه خلال أشهر بعد توجيه اتهامات له بالتحيز ضده.

وجاء ذلك في تغريدة للرئيس الأميركي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفق ما أورد موقع (سكاي نيوز عربية).

من جانبها، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن مشرعين حققوا مع ماكابي في لجنتين منفصلتين كجزء من تحقيق جديد يخص مكتب التحقيقات الفيدرالي والتحقيق، الذي أجراه عام 2016 بشأن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.

وأوضحت الصحيفة أن الدور الذي اضطلع به ماكابي في الإشراف على هذا التحقيق "تم وضعه مجددا تحت فحص دقيق".

وكان ماكابي قد أصبح القائم بأعمال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي في شهر مايو الماضي، عقب طرد ترامب لمديره السابق جيمس كومي، الذي كان يشرف بدوره على قضية التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2016.

أرشيفي: خلافات ترامب مع مكتب التحقيقات الفيدرالي
 

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