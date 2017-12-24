الأحمد: طلبنا من الوسيط المصري التدخل لحل إشكاليات تعترض المصالحة

رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مسؤول ملف المصالحة فيها، عزام الأحمد، أن حركته طالبت الوسيط المصري بالتدخل بشكل مباشر باعتبارها الوسيط في ملف المصالحة، وذلك لحل مختلف الإشكاليات التي تعترض مسيرة المصالحة.



ودعا الأحمد، في تصريح له لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، حركة حماس إلى "الترفع عن الصغائر وأن ترتقي إلى مستوى المسؤولية الوطنية والمعركة التي نخوضها حالياً في مجابهة السياسة الامريكية والاسرائيلية، مشدداً على أن وحدتنا أهم من كل الصغائر التي يجري الحديث عنها.



وطالب الأحمد، حركة حماس بالعمل على معالجة مختلف العقبات التي يجري وضعها امام جهود انهاء الانقسام، مؤكداً تمسك القيادة بهذه الجهود مهما كانت العراقيل.



وحسب الأحمد، فإن عدد من الخروقات اُركتبت مؤخراً في غزة بما فيها التعدي على موظفي وزارة الثقافة في غزة حيث دعا لمعاقبة من قام بهذا العمل، مندداً بالتعدي على عمل اتحاد المعلمين واستمرار حماس بجمع الضرائب والرسوم وعدم تسليمها لوزارة المالية معربا عن امله بان تقوم حماس بمعالجة مختلف المسائل والالتزام بما تم الاتفاق عليه في القاهرة، وفق قوله.