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شؤون فلسطينية
فيديو وصور: جماهير غزة تشيع جثمان الشهيد محمد الدحدوح
2017-12-24
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رام الله - دنيا الوطن
شيعت جماهير مدينة غزة اليوم الأحد جثمان الشهيد الشاب محمد الدحدوح الى مثواه الأخير.
وكانت الشهيد الدحدوح استشهد متاثرا بجراحه التي اصيب بها خلال المواجهات مع الاحتلال شرق غزة قبل عدة ايام.
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