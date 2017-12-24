محكمة الاحتلال تقرر الإفراج عن الطفل فوزي الجنيدي

خاص- دنيا الوطن

أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قراراً بالإفراج عن الطفل الفلسطيني فوزي الجنيدي، وذلك مقابل غرامة مالية عشرة آلاف شيكل.



وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، إن المحكمة أصدرت قرارها بالإفراج عن الطفل الأسير الجنيدي، والذي أقدمت مجموعة من جيش الاحتلال على اعتقاله قبل عدة أسابيع.



وأوضح فارس، لـ "دنيا الوطن"، أن النيابة الإسرائيلية، طلبت من المحكمة تأجيل التنفيذ لكي يتسنى التفكير في تقديم طلب استئناف من عدمه، منوهاً إلى أن محكمة الاحتلال حددت الرابع عشر من كانون الثاني/ يناير المقبل موعداً لمحاكمة الفتى الجنيدي.



يذكر، أن العشرات من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلوا الفتى الجنيدي، في حين أن صورة اعتقاله هزت العالم بأسره، وتناقلتها العديد من وسائل الإعلام العربية والدولية.