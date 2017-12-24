الاحتلال يناقش غداً مشروع توسيع مستوطنة (جيلو) جنوب القدس

رام الله - دنيا الوطن

تناقش لجنة التنظيم والبناء التابعة لبلدية الاحتلال بالقدس، غداً الاثنين، مشروع توسيع مستوطنة (جيلو) جنوب القدس المحتلة، ومن المتوقع أن تصادق على بناء 300 وحدة استيطانية جديدة.



وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلي، ستمنح تصاريح البناء لجمعيات استيطانية تابعة لليهود (الحريديم) التي ستشرف على التوسع بمستوطنة (جيلو) على حساب أراضي قرية الولجة الفلسطينية، بحيث ستوزع العطاءات والمناقصات بين الجمعيات على النحو التالي: ستمنح 114 وحدة استيطانية إلى جمعية (جيلات تصيون)، بينما جمعية (أور وبراخى) ستحظى بـ 117 وحدة استيطانية، فيما ستقام 46 وحدة استيطانية بإشراف جمعية (كريات ميلخ).



يذكر، أن مسطح الأراضي الذي يشمل التوسع الاستيطاني في (جيلو) تعود ملكيته لأهالي قرية الولجة الفلسطينية، حيث ترفض سلطات الاحتلال توسيع مسطح القرية والخارطة الهيكلية، وتواصل توزيع إخطارات الهدم للمنازل بذريعة البناء دون تراخيص.