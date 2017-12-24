عبيدات يطالب بإلغاء قانون أقره البرلمان العراقي يمس حقوق اللاجئين الفلسطينيين





وأضاف المحامي عبيدات أن إقرار القانون رقم 76 من شأنه أن يتم وضع المواطن الفلسطيني في العراق بموجبه ضمن خانة المقيمين الأجانب بلا أي امتيازات أخرى، مما ينذر بنتائج وخيمة ضد المواطن الفلسطيني، إذ سيتم تجريدة من كافة الحقوق التي منحت له بالسابق بموجب القانون رقم 2020.





وشدد على دور نقابة المحامين الفلسطينيين في الوقوف مع أبناء شعبنا الفلسطيني في العراق، وأكد على دور نقابة المحامين العراقيين ونقيب المحامين المحامية اللامي في مساندة حقوق شعبنا الفلسطيني.





وقال إننا على ثقة تامة أن هذا النداء الموجه لإخوة الدم برفع الظلم الذي يسببه القانون المذكور عن أبناء شعبنا المقيمين في العراق سيتم تلبيته عبر اتخاذ ما يرونه مناسباً من إجراءات للضغط على البرلمان العراقي لإلغاء هذا القانون المجحف.





وستعمل نقابة المحامين الفلسطينيين بكل إمكانياتها لعدم المساس بالحقوق التي منحت لأبناء شعبنا في العراق، هذا ووجه نقيب المحامين الفلسطينيين كتاباً إلى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، وإلى جامعة الدول العربية بنفس الخصوص للعمل والتدخل الفوري لرفع الظلم عن أبناء شعبنا في العراق، والضغط لإلغاء هذا القانون.





كما تتضمن الامتيازات إصدار وثائق سفر تمكنه من السفر خارج العراق وإلزام السفارات العراقية خارج البلاد بمعاملته حال مراجعتهم لها كمواطن عراقي، فضلاً عن حق الاقتراض والمعاملات البنكية المختلفة وأي امتيازات أخرى، وأن إلغاء هذا القانون بموجب القانون رقم 76 يشكل مساساً خطيراً بحقوق الفلسطينيين هناك.