عبيدات يطالب بإلغاء قانون أقره البرلمان العراقي يمس حقوق اللاجئين الفلسطينيين

وجه نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات نداء إلى نقيب المحامين العراقيين المحامية أحلام اللامي، للتدخل ورفع الظلم الواقع على أبناء شعبنا الفلسطيني في العراق الشقيق، إذ إن اقرار القانون رقم 76 لسنة 2017 يشكل مساساً بحقوق الفلسطينيين، ويجردهم من كافة الحقوق والامتيازات الممنوحة لهم منذ هجرتهم إليها إبان نكبة عام 1948 وحتى تاريخ المصادقة على القانون الذي يلغي القانون رقم 202 والذي ينص على أن تتم معاملة الفلسطيني كالعراقي في جميع الامتيازات وحقوق المواطنة باستثناء حصوله على الجنسية العراقية، بما في ذلك منحه الحق في التوظيف والعمل في دوائر ومؤسسات الدولة، ويضاف إلى ذلك منحه حق التعليم والصحة والعمل والتقاعد والبطاقة الغذائية الشهرية والسكن المجاني والإعفاء الضريبي.
كما تتضمن الامتيازات إصدار وثائق سفر تمكنه من السفر خارج العراق وإلزام السفارات العراقية خارج البلاد بمعاملته حال مراجعتهم لها كمواطن عراقي، فضلاً عن حق الاقتراض والمعاملات البنكية المختلفة وأي امتيازات أخرى، وأن إلغاء هذا القانون بموجب القانون رقم 76 يشكل مساساً خطيراً بحقوق الفلسطينيين هناك.
وأضاف المحامي عبيدات أن إقرار القانون رقم 76 من شأنه أن يتم وضع المواطن الفلسطيني في العراق بموجبه ضمن خانة المقيمين الأجانب بلا أي امتيازات أخرى، مما ينذر بنتائج وخيمة ضد المواطن الفلسطيني، إذ سيتم تجريدة من كافة الحقوق التي منحت له بالسابق بموجب القانون رقم 2020.
وشدد على دور نقابة المحامين الفلسطينيين في الوقوف مع أبناء شعبنا الفلسطيني في العراق، وأكد على دور نقابة المحامين العراقيين ونقيب المحامين المحامية اللامي في مساندة حقوق شعبنا الفلسطيني.
وقال إننا على ثقة تامة أن هذا النداء الموجه لإخوة الدم برفع الظلم الذي يسببه القانون المذكور عن أبناء شعبنا المقيمين في العراق سيتم تلبيته عبر اتخاذ ما يرونه مناسباً من إجراءات للضغط على البرلمان العراقي لإلغاء هذا القانون المجحف.
وستعمل نقابة المحامين الفلسطينيين بكل إمكانياتها لعدم المساس بالحقوق التي منحت لأبناء شعبنا في العراق، هذا ووجه نقيب المحامين الفلسطينيين كتاباً إلى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، وإلى جامعة الدول العربية بنفس الخصوص للعمل والتدخل الفوري لرفع الظلم عن أبناء شعبنا في العراق، والضغط لإلغاء هذا القانون.