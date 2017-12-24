وزير الحكم المحلي يترأس الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى

وزير الحكم المحلي يترأس الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى
رام الله - دنيا الوطن
ترأس وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، اليوم الأحد، الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى، بحضور الوكيل المساعد للشؤون الهندسية أحمد غنيم، وأمين سر المجلس، وأعضاء المجلس الحضور، وفقاً لقرار الرئيس للقانون المعدل بشأن تشكيلة مجلس التنظيم الأعلى، حيث ضم وكلاء وزارات: الاقتصاد الوطني، والنقل والمواصلات، والزراعة، والصحة، إضافة إلى سلطة جودة البيئة، ونقيب المهندسين، والنائب العام، ومدير عام التخطيط والتنظيم العمراني.

وقرر المجلس وضع مشاريع موضع التنفيذ، ومنها: مخطط هيكلي الرام، ومخطط هيكلي بلدتي إماتين وفرعتا في محافظة قلقيلية، ومخططات هيكلية لكل من قفين وعكابا في محافظة طولكرم، بالإضافة إلى الموافقة على مشاريع تعديل تنظيمي ووضعها موضع التنفيذ لكل من: إلغاء شارع في برهام، وتغيير صفة استعمال في بيرزيت، وإلغاء جزء من مشاريع في بيرزيت، وتغيير صفة استعمال لأربعة مشاريع في المزرعة القبلية، وتغيير صفة استعمال في بيت ايبا، وتعديل مسار شارع في كفر جمال، وتعديل تنظيمي لتغيير صفة استعمال في دير شرف.

ورفض المجلس منح الموافقة الأولية لترخيص مزرعة دواجن في يطا، ورفض منح تسهيلات لترخيص بناء في بيت إيبا، وتم تأجيل البت في مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة استعمال في سلواد، ورد المجلس مشروع تعديل الأحكام في أبو قش.

وشكّل المجلس لجنة فرعية لتعديل أحكام التنظيم في الحي الدبلوماسي في رام الله، وأعاد المجلس تعديل مسار شارع في سيلة الظهر، بالإضافة إلى مشروع تخفيض عرض شارع في كفر راعي.

وقرر المجلس التأكيد على القرار السابق بخصوص مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع بعرض ثمانية أمتار في جفنا والالتزام بالملاحظات الفنية على المخطط.

أخبار ذات صلة

فيديو: كيف بدت عهد التميمي في جلسة المحكمة اليوم؟

فيديو: كيف بدت عهد التميمي في جلسة المحكمة اليوم؟

الأحمد: طلبنا من الوسيط المصري التدخل لحل إشكاليات تعترض المصالحة

الأحمد: طلبنا من الوسيط المصري التدخل لحل إشكاليات تعترض المصالحة

المجلس المركزي سيبحث إعلان فلسطين على حدود 67 دولةً تحت الاحتلال

المجلس المركزي سيبحث إعلان فلسطين على حدود 67 دولةً تحت الاحتلال

فيديو وصور: جماهير غزة تشيع جثمان الشهيد محمد الدحدوح

فيديو وصور: جماهير غزة تشيع جثمان الشهيد محمد الدحدوح

200ألف دينار.. غرامة مالية لمدان بمزاولة أعمال الصرافة بدون ترخيص

200ألف دينار.. غرامة مالية لمدان بمزاولة أعمال الصرافة بدون ترخيص

محكمة الاحتلال تقرر الإفراج عن الطفل فوزي الجنيدي

محكمة الاحتلال تقرر الإفراج عن الطفل فوزي الجنيدي

التعليقات

الدنيا حكايات

إسماعيل هنية يحذر

إسماعيل هنية يحذر

شؤون فلسطينية

فيديو وصور: جماهير غزة تشيع جثمان الشهيد محمد الدحدوح

فيديو وصور: جماهير غزة تشيع جثمان الشهيد محمد الدحدوح

200ألف دينار.. غرامة مالية لمدان بمزاولة أعمال الصرافة بدون ترخيص

200ألف دينار.. غرامة مالية لمدان بمزاولة أعمال الصرافة بدون ترخيص

محكمة الاحتلال تقرر الإفراج عن الطفل فوزي الجنيدي

محكمة الاحتلال تقرر الإفراج عن الطفل فوزي الجنيدي

الاحتلال يناقش غداً مشروع توسيع مستوطنة (جيلو) جنوب القدس

الاحتلال يناقش غداً مشروع توسيع مستوطنة (جيلو) جنوب القدس

عربي

قتلى وجرحى في تجدد الاشتباكات بين الحوثيين والجيش اليمني

قتلى وجرحى في تجدد الاشتباكات بين الحوثيين والجيش اليمني

خطوات سعودية حاسمة لمنع تفشي انفلونزا الطيور

خطوات سعودية حاسمة لمنع تفشي انفلونزا الطيور

قرقاش يتحدث عن أخبار التطبيع السعودي- الإسرائيلي

قرقاش يتحدث عن أخبار التطبيع السعودي- الإسرائيلي

نقل رضيع سوري من قبرص للعلاج في إسرائيل

نقل رضيع سوري من قبرص للعلاج في إسرائيل

منوعات

مصر: فيديو لطالبات يرقصن في أحد الفصول يثير جدلاً واسعاً

مصر: فيديو لطالبات يرقصن في أحد الفصول يثير جدلاً واسعاً

القبض على الممثلة الهندية ريشا ساكسينا بتهمة ممارسة الدعارة

القبض على الممثلة الهندية ريشا ساكسينا بتهمة ممارسة الدعارة

شاهد صور ميار الببلاوي أثناء إجراء عمليتها الجراحية في القلب

شاهد صور ميار الببلاوي أثناء إجراء عمليتها الجراحية في القلب

فيديو: حمدي الوزير يتحرش بالنساء مرة أخرى

فيديو: حمدي الوزير يتحرش بالنساء مرة أخرى