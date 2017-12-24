(أونروا): الحصار السبب المباشر في ارتفاع البطالة في قطاع غزة

(أونروا): الحصار السبب المباشر في ارتفاع البطالة في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الأحد، إن الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، كان سبباً مباشراً في الارتفاع الكبير في أعداد البطالة.

وجاء في تقرير الوضع الطارئ للمنظمة الأممية، أن الحصار على غزة دخل عامه الحادي عشر في يونيو 2017، ولم تتسبب القيود المشددة على حركة الأفراد والبضائع من وإلى غزة، إضافة إلى ثلاثة صراعات متعاقبة وانقسام سياسي داخلي، في تدمير اقتصاد القطاع الذي يعتمد على التجارة فقط، بل كان سبباً مباشراً في الارتفاع المهول في أعداد البطالة، وأدى الفقر الشديد وانعدام الأمن الغذائي والعزلة إلى حالة من الاكتئاب وفقدان الأمل. وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وقف معدل البطالة في غزة في الربع الثالث من عام 2017 عند 46.6%، وعلى نحو أكثر حدة، وقف معدل البطالة للإناث عند 71 في المائة.

وأورد التقرير، أنه من خلال برنامج الأونروا لخلق فرص عمل (JCP)، تعمل (أونروا) على التخفيف من أثر الاقتصاد المنهار وسوق العمل في غزة عبر توفير فرص كسب العيش للاجئين الفلسطينيين.

وسرد التقرير قصة اللاجئة الفلسطينية انشراح البطة، التي تبلغ من العمر (41 عاماً) وتعيش مع أسرتها المكونة من تسعة أفراد في بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، وحصلت على فرصة عمل لمدة ثلاثة أشهر كعاملة في مشروع زراعي في بيت لاهيا كجزء من برنامج خلق فرص عمل في (أونروا).

ويستهدف البرنامج ثلاث فئات للعمل وهي: فئة العمال المهرة، وفئة العمال غير المهرة، وكذلك فئة المهنيين، وتعطى الأولوية لمقدمي الطلبات من الأسر التي تم تقييمها على أنها تعيش تحت خط الفقر بأقل من 3.87 دولار للفرد في اليوم، كما تؤخذ بعين الاعتبار معايير أخرى مثل الجنس، العمر، والمهارات، أو حتى مكان السكن.

وتسعى (أونروا) إلى تخصيص 40% من فرص فئة العمال المهرة للنساء و40% من جميع فرص العمل للشباب، وتوفر (أونروا) كذلك الآلاف من الفرص لخريجي الجامعات في غزة عبر برنامجها لتدريب الخريجين (JTP).

وجاء في التقرير: لا يوفر برنامج خلق فرص العمل مصدراً للدخل فحسب، بل يساعد أيضاً على استعادة احترام الذات والكرامة، وكذلك الاعتماد على الذات لآلاف اللاجئين الفلسطينيين، وعلى الأغلب، يتم إنفاق الأموال التي يتم الحصول عليها من خلال فرص العمل قصيرة الأجل على تغطية الاحتياجات الأساسية مثل الأدوية والطعام أو الملابس.

ووفرت (أونروا) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 فرص عمل لـ 16,515 مستفيداً، وهو ما ضخ 12.4 مليون دولار في اقتصاد غزة، ولمعالجة المستويات المرتفعة للبطالة بين الشباب في غزة، وفر البرنامج الفرعي- برنامج تدريب الخريجين (JTP) - لبرنامج خلق فرص العمل JCP) 2.799) فرصة عمل من إجمالي الـ 16.515 للخريجين الجدد منذ بداية عام 2017 إلى الآن.

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