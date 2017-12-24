الصحة: 12 شهيداً و666 إصابة إحصائية انتفاضة القدس حتى اللحظة

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن إجمالي عدد الشهداء والإصابات منذ اندلاع انتفاضة القدس يوم 12 كانون الأول/ ديسمبر حتى اليوم، هو اثنا عشر شهيداً و666 إصابة.



وفي التفاصيل، أوضحت الوزارة، أن من بين الإصابات 487 من الرجال و164 طفلاً، و15 سيدة.



وبينت الوزارة، أن 183 إصابة في شمال قطاع غزة، و209 إصابات في مدينة غزة، و61 إصابة وسط القطاع، و136 بخانيونس و77 في رفح.



وأحصت الوزارة أسماء الشهداء وهم: محمود المصري، ماهر عطا الله، محمود العطل، محمد الصفدي، حسين نصر الله، مصطفى السلطان، إبراهيم أبو ثريا، ياسر سكر، زكريا الكفارنة، محمد محيسن، شريف شلاش، محمد الدحدوح.