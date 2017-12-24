غزة: المحكمة العسكرية تُمهل متهمين 10 أيام لتسليم نفسهما



وطالبت كل من يعلم بمحل وجودهم أن يخبر عنهم معتبرةً من لا يبلغ عنهم متستراً على مجرمين فارين من وجه العدالة.









رام الله - دنيا الوطنأمهلت المحكمة العسكرية الدائمة التابعة لهيئة القضاء العسكري المتهم محمد إبراهيم محمد عابد ويحمل هوية (800989098) من سكان محافظة غزة -الشيخ رضوان والمتهم محمد خالد عبد الرحمن قشطة ويحمل هوية رقم (801594342) من محافظة رفح عشرة أيام من تاريخ يوم الاثنين الموافق 24/12/2017لتسليم أنفسهم للقضاء العسكري.وشددت المحكمة على أنه في حال عدم تسليم أنفسهم للعدالة يعتبران فاران من وجه العدالة وسيحاكما غيابياً.