نتنياهو يزعم: الطرف الذي لا يريد حل الصراع هم الفلسطينيون

رام الله - دنيا الوطن

بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، جلسة حكومته الأسبوعية، اليوم الأحد، بالتحريض على الفلسطينيين، زاعماً أن السلطة الفلسطينية، تعرقل مساعي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتجديد المفاوضات، معتبراً أن إيران هي المسبب للأحداث في الشرق الأوسط، واتهمها بزعزعة الاستقرار بالمنطقة.



وتطرق نتنياهو إلى محاولات حل الصرع الإسرائيلي الفلسطيني بالقول: "أبو مازن قرر الانسحاب من المفاوضات، وأنه غير معني وغير مهتم بالمبادرة التي ستقدمها الإدارة الأميركية، وعليه الذين لا يريدون حل الصراع هم الفلسطينيون"، وفق ما أورد موقع (عرب 48).



وتابع: "أبو مازن أعلن أنه ينسحب عملياً من العملية السلمية، وأنه ليس مهتماً أطلاقاً بأي مقترح ستقدمه الولايات المتحدة، أعتقد أنه مرة أخرى يتجلى هنا شيء بسيط وواضح: الطرف الذي لا يريد حل الصراع هم الفلسطينيون".



وقال نتنياهو إن "جذور الصراع في مجمله لا يكمن بإسرائيل بل في إيران وفي الإرهاب الذي تنشره وتروج إليه، ومن يرى الحقائق لا يمكنه أن ينكر ذلك، فالولايات المتحدة قالت شيئاً هاماً للغاية آخر، وهو إن جذور الصراع في الشرق الأوسط لا تكمن في إسرائيل، كل هذه هي حقائق تكتشف أمام عيون الجميع، وكل من له عيون لا يستطيع أن ينكرها".



وأضاف نتنياهو: "لقد أعطيت تعليماتي لوزارة الخارجية للانسحاب من (يونيسكو) بسبب عدائها لإسرائيل، وأعتقد أن ذلك مطلوب بصفة عامة، نظراً لموقف هذه المنظمة المنحاز، والأحادي تجاهنا، وأيضاً على خلفية صمود أميركا في الأمم المتحدة الذي نرحب به، ونحن نشكر موقف واشنطن الثابت معنا".



وفي موازاة ذلك، أضاف رئيس الحكومة: "تم إطلاعنا على أن الحكومة الدنماركية، قررت تشديد المعايير بما يخص منحها الدعم للجمعيات الفلسطينية، التقيت سابقاً مع رئيس الوزراء الدنماركي وتحدثت معه هاتفياً ثم تحدثت مع وزير خارجيته ومع وزراء الخارجية الأوروبيين أثناء اللقاء الذي جمعنا في بروكسل، وطالبتهم جميعاً بأن بلدانهم ستتوقف عن دعم المنظمات التي تدعم الإرهاب ومقاطعة إسرائيل، وسنواصل العمل في هذا الاتجاه".



وزعم أن دول العالم "تحتضن" إسرائيل، وأن هذا الوضع سيؤدي إلى تغيير الوضع في الأمم المتحدة خلال العشر سنوات، زاعماً أن "القدس عاصمة لإسرائيل منذ ثلاثة آلاف عام، وإن موقف إسرائيل هو أن "تظل القدس موحدة" وإنها ستضمن حرية العبادة فيها".