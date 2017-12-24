محمد مصطفى: تقدم لافت في استثمارات الصندوق في أريحا والأغوار

محمد مصطفى: تقدم لافت في استثمارات الصندوق في أريحا والأغوار
رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، إن الصندوق ينفذ برنامجاً في منطقة أريحا والأغوار، يركز على قطاعات الزراعة والصناعة والتطوير البشري على اعتبار أنها من أكثر القطاعات تأثيراً في اقتصاد المحافظة، إضافة إلى تأثيرها في تحسين مؤشرات البطالة.

جاء ذلك، خلال زيارة مصطفى لمحافظة أريحا، شملت خط تعبئة وتغليف الإسمنت وصوامع تخزين الإسمنت السائب التابع لشركة "سند"، الذي من المقدر أن يتم افتتاحه خلال الربع الأول من العام المقبل، إلى جانب زيارته لمدينة أريحا الصناعية الزراعية، ليطلع على مجريات العمل في المشروعين، ويقف عند حيثيات تأثيرهما الاقتصادي من خلال مساهمتهما في توفير فرص عمل وتنشيط قطاعات الصناعة والزراعة في فلسطين، وتوفير بنية تحتية لتعزيز المنتجات الوطنية في السوق المحلية.

وأضاف: "لقد بدأت شركة سند باعتماد استراتيجية تقوم على قيادة وتطوير قطاع صناعة المواد الإنشائية في فلسطين، بما يقتضي تزويده بمواد الصناعات الإنشائية بشكل مستمر ودون انقطاع، وقد بدأت الخطوات العملية على الأرض من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع في هذا السياق، كمشروع مصنع الإسمنت، الذي سيساهم في تلبية احتياجات السوق من هذه السلعة والتي تبلغ 3 ملايين طن سنويا، وليساهم في تحقيق الاستقلال الاقتصادي وتوفير آلاف فرص العمل". وأضاف ان خط التعبئة والتغليف هو جزء من سلسلة صناعية كاملة ستتوج ببناء مصانع الاسمنت في الوطن.

وخلال زيارته لمدينة أريحا الصناعية الزراعية، أشار مصطفى إلى "أن المشروع يهدف إلى المساهمة في تعزيز المنتج الفلسطيني، حيث تم إنجاز المرحلة الأولى على مساحة 140 ألف متر مربع من بنية تحتية متكاملة ومناسبة لجميع الاحتياجات والمشاريع الصناعية والزراعية، وهي بمثابة تجمع لعدد من المرافق التجارية والصناعية ومرافق للتوزيع والتخزين، حيث يضم المشروع الآن 10 مصانع في حين تم توقيع عقود مع 30 مصنعاً للعمل في المشروع، لتكون المدينة الصناعية الأولى في فلسطين كونها تشتمل على مختلف الاحتياجات التكنولوجية المتطورة المناسبة لمثل هذه المشاريع علاوة على الاهتمام بالبيئة وفق المعايير الدولية".

وأضاف أن المشروع يهدف إلى زيادة الصادرات الفلسطينية وحرية وصول المنتجات الفلسطينية ونفاذها الى الأسواق الخارجية، وسيوفر المشروع عند اكتمال كافة مراحله حوالي 5 آلاف فرصة عمل مباشرة، وما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل غير مباشرة، وسيساهم في إحداث حركة اقتصادية نشطة في محافظة أريحا ككل.

 وقال مصطفى: "إن طبيعة المشاريع والمصانع المستفيدة من مدينة أريحا الصناعية الزراعية هي منشآت صناعات غذائية وزراعية، وتلك الصناعات التي لها علاقة مباشرة بالصنيع الزراعي، ونستطيع التأكيد أن هناك مجموعة من القطاعات لا بد من التركيز عليها حتى يتحول اقتصادنا إلى اقتصاد منتج، وتقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير وتعديل الميزان التجاري لصالح الاقتصاد الفلسطيني، حيث تعتبر قطاعات الزراعة والصناعة من القطاعات الواعدة، وهنا يأتي دور الصندوق بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص الفلسطيني من أجل تحويل هذه القطاعات إلى قطاعات منتجة، واستخدام طرق غير تقليدية للاستثمار فيها".

وشدد على أن الصندوق يعمل على توسيع برنامجه الاستثماري خلال الأعوام الثلاثة المقبلة لتشمل قطاعات متعددة إلى جانب الصناعة، كالزراعة مثل إنتاج العنب الخالي من البذور، والتخطيط لمصنع أعلاف، إضافة إلى مشاريع في قطاع التطوير العقاري كمدينة القمر في محافظة أريحا والمشاريع القائمة في قطاع الطاقة، خاصة الطاقة المتجددة مثل برنامج نور فلسطين لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية".

ويبلغ الحجم الاستثماري لخط تعبئة وتغليف الإسمنت، وصوامع تخزين الإسمنت السائب، حوالي 7 ملايين دولار على مساحة 20 دونما تقريبا في محافظة أريحا، وتبلغ القدرة التخزينية لهذا المشروع حوالي 8,400 طن إسمنت سائب، و5,000 طن إسمنت مكيس.

ويوفر هذا المشروع الإسمنت المغلف والمدموغ بختم شركة "سند"، وتتم عملية تعبئة وتغليف الاسمنت في منشأة تم بناؤها وفق المعايير البيئية من خلال مجموعة من المعدات والتجهيزات البيئية بتكلفة بلغت حوالي 500 ألف دولار.

وسيتمكن هذا المشروع من توفير 100% من حاجة السوق الفلسطينية من الإسمنت المكيّس لدى تشغيله.

أخبار ذات صلة

فيديو: كيف بدت عهد التميمي في جلسة المحكمة اليوم؟

فيديو: كيف بدت عهد التميمي في جلسة المحكمة اليوم؟

الأحمد: طلبنا من الوسيط المصري التدخل لحل إشكاليات تعترض المصالحة

الأحمد: طلبنا من الوسيط المصري التدخل لحل إشكاليات تعترض المصالحة

المجلس المركزي سيبحث إعلان فلسطين على حدود 67 دولةً تحت الاحتلال

المجلس المركزي سيبحث إعلان فلسطين على حدود 67 دولةً تحت الاحتلال

فيديو وصور: جماهير غزة تشيع جثمان الشهيد محمد الدحدوح

فيديو وصور: جماهير غزة تشيع جثمان الشهيد محمد الدحدوح

200ألف دينار.. غرامة مالية لمدان بمزاولة أعمال الصرافة بدون ترخيص

200ألف دينار.. غرامة مالية لمدان بمزاولة أعمال الصرافة بدون ترخيص

محكمة الاحتلال تقرر الإفراج عن الطفل فوزي الجنيدي

محكمة الاحتلال تقرر الإفراج عن الطفل فوزي الجنيدي

التعليقات

الدنيا حكايات

إسماعيل هنية يحذر

إسماعيل هنية يحذر

شؤون فلسطينية

فيديو وصور: جماهير غزة تشيع جثمان الشهيد محمد الدحدوح

فيديو وصور: جماهير غزة تشيع جثمان الشهيد محمد الدحدوح

200ألف دينار.. غرامة مالية لمدان بمزاولة أعمال الصرافة بدون ترخيص

200ألف دينار.. غرامة مالية لمدان بمزاولة أعمال الصرافة بدون ترخيص

محكمة الاحتلال تقرر الإفراج عن الطفل فوزي الجنيدي

محكمة الاحتلال تقرر الإفراج عن الطفل فوزي الجنيدي

الاحتلال يناقش غداً مشروع توسيع مستوطنة (جيلو) جنوب القدس

الاحتلال يناقش غداً مشروع توسيع مستوطنة (جيلو) جنوب القدس

عربي

قتلى وجرحى في تجدد الاشتباكات بين الحوثيين والجيش اليمني

قتلى وجرحى في تجدد الاشتباكات بين الحوثيين والجيش اليمني

خطوات سعودية حاسمة لمنع تفشي انفلونزا الطيور

خطوات سعودية حاسمة لمنع تفشي انفلونزا الطيور

قرقاش يتحدث عن أخبار التطبيع السعودي- الإسرائيلي

قرقاش يتحدث عن أخبار التطبيع السعودي- الإسرائيلي

نقل رضيع سوري من قبرص للعلاج في إسرائيل

نقل رضيع سوري من قبرص للعلاج في إسرائيل

منوعات

مصر: فيديو لطالبات يرقصن في أحد الفصول يثير جدلاً واسعاً

مصر: فيديو لطالبات يرقصن في أحد الفصول يثير جدلاً واسعاً

القبض على الممثلة الهندية ريشا ساكسينا بتهمة ممارسة الدعارة

القبض على الممثلة الهندية ريشا ساكسينا بتهمة ممارسة الدعارة

شاهد صور ميار الببلاوي أثناء إجراء عمليتها الجراحية في القلب

شاهد صور ميار الببلاوي أثناء إجراء عمليتها الجراحية في القلب

فيديو: حمدي الوزير يتحرش بالنساء مرة أخرى

فيديو: حمدي الوزير يتحرش بالنساء مرة أخرى