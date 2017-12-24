الشاباك يزعم: أحبطنا مئات الهجمات.. ويحذر من هجوم لحماس بالضفة

رام الله - دنيا الوطن

زعم نداف أرغمان رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي، أن جهازه أحبط مئات الهجمات، وأكثر من 1000 هجوم خطط لها بشكل فردي.



وحذر أرغمان من محاولات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لتنفيذ هجمات في الضفة الغربية، بحسب زعمه.



وقال زاعماً: "إن الساحة الفلسطينية غير مستقرة، لا بالضفة الغربية ولا حتى في قطاع غزة، وبالتأكيد ليس بعد إعلان ترامب والأيام ستثبت ذلك".



وأضاف أرغمان: "الهدوء خداع ومضلل، فالميدان ساخن ومتوتر، وحماس تحاول بكل ما لديها لتنفيذ هجمات في الضفة الغربية، بهدف تقويض استقرار السلطة الفلسطينية، أما في قطاع غزة، فإن الواقع أكثر صعوبة من أي وقت مضى، فالوقت سيحدد ما إذا كانت المصالحة بين فتح وحماس ستنجح، وما هي انعكاساتها علينا جميعاً"، بحسب ادعائه.



وقال رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك): "إن الأذرع الأمنية أحبطت قرابة 400 عملية ضد أهداف إسرائيلية، لافتاً إلى وجود تراجع في نسبة العمليات التي تحاول الفصائل الفلسطينية تنفيذها، وذلك على الرغم من تكثيف حركة حماس جهودها لتنفيذ عمليات بالضفة الغربية، وكذلك التخطيط لعمليات اختطاف جنود".



وأضاف: "إن عدد الهجمات في العام الماضي انخفض، بيد أن عدد إحباط العمليات شهد ارتفاعاً، لقد احبطنا 400 هجوم كبير، من بينها 13 عملية، وثمانية هجمات اختطاف و94 هجوماً استشهادياً".



وتابع: "الشاباك منع 1100 هجوم محتمل من قبل الأفراد، وعلى النقيض من ذلك، نجحت 54 هجمة فردية مقارنة مع 108 هجمات في العام الماضي، وبشكل عام، فإن نطاق إحباط العمليات أمر مثير للإعجاب، ولكن هذا مجرد مثال يفسر نطاق الإرهاب تحت الأرض"، وفقاً لمزاعمه.



وتشهد الأراضي الفلسطينية مواجهات، أدت لاستشهاد عدد من الفلسطينيين، وإصابة الآلاف، وذلك منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونيته نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس.