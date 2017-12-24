العاصفة تمبين تقتل 200 قتيل و70 ألف نازح

وبحسب ما أعلن مسؤولون في مكافحة الكوارث الأحد فقد زاد الحزن بعد وفاة ما لا يقل عن 37 شخصا في حريق بمركز تجاري في دافاو، المدينة الكبيرة في جنوب البلاد، عشية عيد الميلاد.واستمرت عمليات الإنقاذ والبحث عن ناجين في الفلبين الأحد بعد العاصفة الاستوائية "تمبين" التي ضربت جزيرة مينداناو بجنوب البلاد، مسفرة عن مقتل 200 شخص على الأقل ونزوح نحو 70 ألفا من ديارهم.وتسببت العاصفة في سيول وانهيارات طينية، فيما زاد الحزن في هذا البلد الذي تقطنه أغلبية مسيحية بعد وفاة ما لا يقل عن 37 شخصا في حريق بمركز تجاري في دافاو، المدينة الكبيرة الواقعة في الجنوب، حسبما قال مسؤولون عشية عيد الميلاد.وأضاف متحدث باسم الشرطة في مينداناو إلى عدد القتلى: "العدد يمكن أن يزيد مع استمرارنا في تلقي بلاغات من الميدان مع تحسن الطقس." وتابع: "بدأنا نعيد بشكل تدريجي الكهرباء والاتصالات في المناطق المنكوبة".وأكد مسؤولون في مكافحة الكوارث إن 159 شخصا فقدوا في حين اضطر نحو 70 ألف آخرين إلى النزوح من ديارهم. وانضم جنود الجيش والشرطة إلى عمال الطوارئ ومتطوعين للبحث عن أي ناجين أو ضحايا وإزالة الأنقاض وإعادة الكهرباء والاتصالات.وكالة الأرصاد الوطنية أوضحت الأحد أن العاصفة تحولت إلى إعصار برياح بلغت سرعتها 120 كيلومترا في الساعة وهي تتحرك بعيدا عن الفلبين، فيما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في بيان أن المنظمة الدولية مستعدة لتقديم يد العون للفلبين.