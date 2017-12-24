مستشارة دولية: التصويت الأممي لصالح القدس رسالة واضحة هذه مفادها

أرشيفي: تصويت الأمم المتحدة لصالح مشروع قرار حول القدس

رام الله - دنيا الوطنقالت المحللة السياسية، المستشارة القانونية السابق لمنظمة التحرير، ديانا بوتو: إن القرار الذي مررته الأمم المتحدة حول القدس يحمل رسالة واضحة وصريحة.وأوضحت بوتو، خلال مقابلة مع (CNN): "الرسالة مفادها أن الخطوة (إعلان القدس عاصمة لإسرائيل) غير قانونية، والعالم يعترف بأنها غير قانونية، وأن العالم سيستمر بالوقوف ودعم القانون الدولي رغم التهديدات والاستفزاز من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".وتابعت: "أنا أرى وبصورة جلية، أن المجتمع الدولي يقف في صف القانون الدولي، ويدعم الفلسطينيين وحقهم في الحرية والكرامة والمساواة."ويذكر، أن 128 دولة في الأمم المتحدة، وافقت على مشروع القرار الذي يدعو "للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس، وبعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات".كما يدعو القرار إلى "عكس مسار الاتجاهات السلبية القائمة على أرض الواقع التي تهدد إمكانية تطبيق حل الدولتين"، في حين عارضته تسع دول، وامتنعت 35 دولة أخرى عن التصويت.