البلدية تدعو المواطنين للحفاظ على شبكات الصرف الصحي لمنع انسدادها

رام الله - دنيا الوطن

دعت بلدية غزة المواطنين في المدينة للحفاظ على شبكات الصرف الصحي وعدم رمي القاذورات والأوساخ في الشبكات لمنع انسدادها وطفح الصرف الصحي في الشوارع والمناطق السكنية .



وقال مدير لجنة طوارئ الشتاء في البلدية م . عبد المنعم حميد إن قيام بعض المواطنين برمي القاذورات في شبكات الصرف الصحي يتسبب في طفح مناهل الصرف الصحي لاسيما في المناطق المزدحمة بالسكان .



وأضاف أن طواقم الصرف الصحي الميدانية تعمل بثلاث ورديات وحتى الساعة 11 ليلاً في الأيام العادية وعلى مدار الساعة في أيام الطوارئ لمعالجة مشاكل طفح الصرف الصحي واستقبال شكاوي المواطنين التي ترد عبر بوابات التواصل الإلكترونية والرقم المختصر 115.



وأوضح أن طواقم البلدية عالجت خلال شهر تشرين ثاني / نوفمبر الماضي نحو ( 2500) إشارة طفح صرف صحي في مناطق مختلفة من المدينة، كما تم تعزيل ( 500) مصرفاً لمياه الأمطار، وكسح ( 6) آبار صرف صحي، وتنفيذ ( (160) عملية صيانة لخطوط ومناهل الصرف .



وبين أنه تم خلال الشهر الماضي تركيب نحو ( 650) مترا من خطوط الصرف الصحي الرئيسة والفرعية، والتعامل مع (100) شكوى وردت من المواطنين، موضحاً أن تركيب شبكات صرف صحي في بعض المناطق العمرانية الجديدة يتم وفقاً لأولوية التسجيل وتوفر مشاريع جديدة من مؤسسات محلية ودولية .



وأكد أن أزمة الكهرباء تؤثر بشكل كبير على عمل محطات الصرف الصحي في المدينة حيث تحتاج تلك المحطات لتيار كهربائي بشكل مستمر لضخ المياه لمحطة المعالجة جنوب المدينة، موضحاً أن البلدية لجأت لتشغيل محطات الصرف الصحي بمولدات الكهرباء لمنع حدوث أزمة بيئية .



وفيما يتعلق بأي منخفضات جوية متوقعة قد تتعرض لها المدينة خلال الأيام القادمة، دعا حميد الموطنين في المدينة لإتباع الإرشادات التي نشرتها البلدية عبر وسائل الإعلام المختلفة وعدم رمي النفايات في الشوارع وفتح أغطية المناهل لمنع طفح مياه الصرف الصحي في البيوت المنخفضة.



وكانت دائرة العلاقات العامة والإعلام في البلدية قد دعت المواطنين في المدينة لإرسال الشكاوي التي تتعلق بخدمات البلدية ومنها طفح الصرف الصحي أو تجمعات مياه الأمطار عبر بوابات التواصل الإلكترونية ومنها: صفحة البلدية على موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك )، وموقع البلدية على الإنترنت، وتطبيق بلدية غزة على الهواتف الذكية، والرقم المختصر 155 .