بعد قرار الأمم المتحدة.. هل تفكر إسرائيل بجولة عسكرية رابعة على غزة؟

خاص دنيا الوطن – أحمد العشي

لا شك أن قرار الأمم المتحدة المناهض لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس، سواء بالاعتراف بها عاصمة لدولة الاحتلال أو نقل السفارة الأمريكية إليها شكل صفعة قوية لإسرائيل وللإدارة الأمريكية، وجعلهما منعزلتان دولياً باستثناء بعض الدول، التي رفضت التصويت.



ولكن بعد نتيجة التصويت الذي جاء بتأييد 128 دولة لقرار الأمم المتحدة، ما هي الخيارات المطروحة أمام إسرائيل والولايات المتحدة للتعامل مع القيادة الفلسطينية من ناحية وقطاع غزة من ناحية أخرى؟ وهل تفكر إسرائيل بالدخول في جولة عسكرية رابعة؟



أكد الدكتور هاني المصري المحلل السياسي، أن الحرب على قطاع غزة ليس قراراً سهلاً، ولكنه دائماً موجود على الطاولة الإسرائيلية.



وقال المصري في لقاء مع "دنيا الوطن": "لا أعتقد أن إسرائيل متحمسة للحرب لأنها ستتحمل المسؤولية عن الكوارث الإنسانية أو إطلاق الصواريخ، وسوف يزيد الطين بلة لما يحدث في القدس".



وأضاف: "إسرائيل تريد أن تغير قواعد الصراع الآن بحيث تعطي نفسها الحق في القصف والاغتيال وقتما تشاء، ولكن يمكن أن يحدث تطوراً يغير المعادلة كإطلاق صاروخ من قطاع غزة يؤدي إلى قتلى إسرائيليين".



وتابع المصري بقوله: "أما بالنسبة للحصار فإنه موجود ومستمر بالأساس، وهم دائماً يخففون الحصار حتى لا يحدث الانفجار في القطاع، لذلك وافقوا على عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة ليس من أجل المصالحة، وإنما من أجل منع الانفجار".



وفيما يتعلق بخيارات الاحتلال الإسرائيلي بعد قرار الأمم المتحدة، أوضح المحلل السياسي، أن استمرار الحصار على قطاع غزة وتشديد الإجراءات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية في الضفة الغربية وفرض الحواجز، وإطلاق النار على المتظاهرين والمضي قدماً نحو المزيد من الاستيطان وفرض الضغوطات على السلطة الفلسطينية، هي الوسائل المطروحة لدى الاحتلال.



بدوره، أوضح الدكتور رائد نعيرات أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية، أن اتخاذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات ضد السلطة الفلسطينية بعد قرار الأمم المتحدة هو تحصيل حاصل، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية بصدد اتخاذ خطوات جديدة ضد السلطة الوطنية.



وبين نعيرات، أن الولايات المتحدة بصدد الاعتراف بالاستيطان وإلغاء حق العودة، كما أن هناك حديثاً يدور أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، يضغطون على بعض الدول لنقل سفارتهم إلى القدس.



وفيما يتعلق بقطاع غزة، شكك نعيرات، في أن يكون هناك جولة عسكرية رابعة على قطاع غزة، معتبراً أن إسرائيل أبعد ما تكون عن مواجهة عسكرية بالمعنى السياسي، ولكن بالمعنى العسكري فإن الاحتلال دائماً ما يكون جاهزاً للمواجهة.



وبين نعيرات، أنه لا يوجد ظروف مواتية لأن تكون هناك مواجهة أو حرب على قطاع غزة، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن الاحتلال سيشدد من حصاره على غزة.