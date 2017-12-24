قتلى وجرحى في تجدد الاشتباكات بين الحوثيين والجيش اليمني

قتلى وجرحى في تجدد الاشتباكات بين الحوثيين والجيش اليمني
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تجددت أمس السبت، المواجهات بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة من التحالف العربي، ومسلحي جماعة الحوثي في محافظتي تعز والحديدة باليمن.

وأوضحت وكالة (سبوتنك)، نقلاً عن مصدر عسكري، أن مواجهات دارت في أطراف منطقتي الهاملي والنجيبة شمال مديرية موزع بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن، بالتزامن مع مواجهات أخرى في محيط مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن.

وأشارت إلى أن ثمانية من جماعة الحوثي لقوا مصرعهم فيما أصيب سبعة آخرون، فيما قُتل ثلاثة من قوات الرئيس هادي وجُرح خمسة خلال المواجهات، مضيفاً أن طيران التحالف شن أربع غارات على مواقع للحوثيين في جبل المهاية الواقع بين منطقتي النجيبة والهاملي شمال موزع، أسفرت عن مقتل تسعة وإصابة ستة آخرين.

وفي مدينة تعز، هاجم مسلحو جماعة الحوثي بغطاء مدفعي مواقع لقوات الرئيس هادي في الصياحي وحذران بمنطقة الضباب غرب المدينة، ووفقًا لمصدر محلي، فإن قتلى وجرحى سقطوا خلال إحباط الجيش اليمني لهجوم الحوثيين.

في السياق ذاته، قصفت مدفعية الحوثيين تجمعات لقوات الرئيس هادي في تبة السيمن وخلف موقع الشبكة بمديرية ذوباب، ونفذ طيران التحالف 4 غارات شرق معسكر العمري في ذات المديرية، كما شن التحالف غارة جوية على مفترق مديرية المخا.

وجدد طيران التحالف غاراته على صنعاء، حيث شن غارة على نقيل ابن غيلان في مديرية نهم شرق صنعاء، واستهدف بأخرى معسكر صبرة في مديرية بلاد الروس جنوب العاصمة.

أرشيفي: اشتباكات بين أنصار الحوثي والجيش اليمني
 

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