طالع إرشادات الدفاع المدني للمواطنين في المنخفض الجوي

طالع إرشادات الدفاع المدني للمواطنين في المنخفض الجوي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر جهاز الدفاع المدني الفلسطيني بعض الإرشادات للمواطنين للتعامل مع المنخفض الجوي الذي من المتوقع، أن يضرب البلاد اليوم الأحد.

وجاءت إرشادات الدفاع المدني للمواطنين على النحو التالي:

- اتخاذ التدابير اللازمة لمنع دخول مياه الأمطار والسيول إلى المنازل والمباني الواقعة في المناطق المنخفضة والقريبة من مجاري السيول.

- تثبيت كل ما هو معرض للتطاير بفعل الرياح، لأن سقوط أي جسم قد يتسبب في إصابة المارين بالقرب من المكان.

- تنظيف وتجهيز مصارف المياه على الأسطح والأرضيات خوفاً من تدفق المياه إلى المنازل.

- عدم استخدام المدافئ لأغراض تسخين الماء والطهي وتجفيف الملابس.

- مراقبة المدفأة باستمرار، وعدم الذهاب للنوم وهي مشتعلة خوفاً من الحريق أو الاختناق.

- للإخوة السائقين ضرورة تفقد مركباتهم باستمرار، ولاسيما المصابيح الأمامية والخلفية، ومساحات الزجاج والكوابح.

ودعا جهاز الدفاع المدني المواطنين إلى ضرورة التقيد بالإرشادات والعمل بها حفاظاً على الأرواح والممتلكات، والاتصال السريع على رقم الطوارئ الخاص بالدفاع المدني 102 في حال وقوع أي حادث.

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