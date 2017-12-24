خطوات سعودية حاسمة لمنع تفشي انفلونزا الطيور

فيديو: إعدام آلاف الطيور في الرياض بسبب الإنفلونزا









رام الله - دنيا الوطنأنهت السلطات السعودية، إزالة جميع مخلفات سوق الطيور في (العزيزية) بالعاصمة السعودية الرياض بعد رصدها حالات نفوق طيور هناك، جراء إصابتها بفيروس انفلونزا الطيور (H5N8)، يوم الأربعاء الماضي.ووفق ما نقلت (روسيا اليوم)، فقد أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، أنها حظرت نقل الطيور الحية من وإلى الرياض في إطار الخطة الوقائية لمكافحة انتشار الفيروس الخطير.وقالت الوزارة: إنها باشرت تطبيق خطة الطوارئ في محل حيوانات أليفة في محافظة الخرج والمنطقة المحيطة بها، بعدما كشفت العينات المأخوذة وجود إصابة واحدة لبلبل، مؤكدة أنها تخلصت من 958 من الطيور التي ثبت إصابتها بالفيروس، في محافظة المزاحمية.وأعلنت أنها وجهت موردي الأدوية واللقاحات ومصانع الأعلاف، إضافة إلى موردي الصيصان ومزارع الدواجن بوقف الزيارات الميدانية وأخذ إجراءات الأمن الحيوي الصارمة بالاعتبار.ولحد الآن، بلغ إجمالي عدد العينات الواردة إلى مختبر التشخيص البيطري بالرياض 123 عينة، في الوقت الذي يضبط فيه المزيد من العينات من مختلف مناطق المملكة لمواصلة إجراءات الفحص والتقصي والسيطرة على الانفلونزا من نوع H5N8، فيما عدد البلاغات التي تلقتها الغرفة المركزية للطوارئ حول انفلونزا الطيور فبلغ 59 بلاغاً منذ الإعلان عن أول إصابة.