قرقاش يتحدث عن أخبار التطبيع السعودي- الإسرائيلي

قرقاش يتحدث عن أخبار التطبيع السعودي- الإسرائيلي
أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية
رام الله - دنيا الوطن
رد أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية بسخرية على الأخبار التي تتحدث عن التطبيع ما بين السعودية وإسرائيل.

وكتب قرقاش تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) قال فيها: "كمّ الأخبار الكاذبة عن تواصل سعودي إسرائيلي مهول، فعلاً، حدّث العاقل بما لا يُعقل، فإن صدّق فلا عقل له، والغريب أن مصدر التلفيق مطبّع، وتطبيعه موثق".

ولم يحدد المسؤول الإماراتي الجهة التي يقصدها بأنها "مصدر التلفيق"، واكتفى باتهامهم بأنهم مطبعون مع إسرائيل.

وفي وقت سابق، علّق قرقاش على مشروع القرار الذي مررته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول القدس: "تجديد وتأكيد الدعم الدولي للقدس الشريف يضع القضية الفلسطينية في صدارة الاهتمام العالمي، المهم أن نغلّب العمل السياسي الفاعل على محاولات التهييج والاستغلال، الدور الأهم يجب أن يكون فلسطينيًا وعربيًا".

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