نقل رضيع سوري من قبرص للعلاج في إسرائيل

رام الله - دنيا الوطن

وافقت السلطات الإسرائيلية على طلب نظيرتها القبرصية، بنقل رضيع سوري إليها، ومعالجته من عيب خُلقي في قلبه، حيث يخضع الرضيع السوري للعلاج في قسم العناية المركزة في مستشفى "شيبا تل هشومير" الإسرائيلي في مدينة تل أبيب.





وكانت وزارة الصحة في قبرص، قد توجهت بطلب إلى سامي ربال السفير الإسرائيلي في نيقوسيا، بغية نقل الرضيع إلى إسرائيل لإنقاذ حياته، لتتوجه الخارجية الإسرائيلية إلى وزارة الداخلية، التي وافقت على هذا الطلب، وسمحت للرضيع ووالده بدخول الأراضي الإسرائيلية، وعُلم أنهما وصلا إلى إسرائيل جواً مساء الجمعة.



وقالت الخارجية الإسرائيلية، إن "التعاون المثمر بين الجهات الأمنية وأجهزة مراقبة الحدود في مطار بن غوريون الدولي، أسفر عن نقل الرضيع ووالده بشكل مستعجل، قبل دخول يوم السبت"، الذي يحرم على اليهود العمل فيه، ويكون فيه المطار مغلقاً.



وأوضح الدكتور إيتاي فسح، نائب مدير قسم الأطفال في المستشفى الإسرائيلي، أن "قبرص لا تمتلك القدرات لتقديم العلاج المركّب لهذا النوع من الأطفال، ولا حتى عمليات بالقلب، علماً أنه سيخضع لعملية في القلب في الأيام القليلة القادمة".



وأضاف الدكتور: "سيضطر الرضيع بعد العملية إلى البقاء في المستشفى لفترة من الزمن"، وحول حظوظ التواصل مع الوالد قال "والده يتحدث العربية وبالتالي يمكنه التواصل معه، إذ إن لدينا طاقم يتحدث اللغة العربية".