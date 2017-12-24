نقل رضيع سوري من قبرص للعلاج في إسرائيل

نقل رضيع سوري من قبرص للعلاج في إسرائيل
نقل رضيع سوري للعلاج في إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
وافقت السلطات الإسرائيلية على طلب نظيرتها القبرصية، بنقل رضيع سوري إليها، ومعالجته من عيب خُلقي في قلبه، حيث يخضع الرضيع السوري للعلاج في قسم العناية المركزة في مستشفى "شيبا تل هشومير" الإسرائيلي في مدينة تل أبيب.


وكانت وزارة الصحة في قبرص، قد توجهت بطلب إلى سامي ربال السفير الإسرائيلي في نيقوسيا، بغية نقل الرضيع إلى إسرائيل لإنقاذ حياته، لتتوجه الخارجية الإسرائيلية إلى وزارة الداخلية، التي وافقت على هذا الطلب، وسمحت للرضيع ووالده بدخول الأراضي الإسرائيلية، وعُلم أنهما وصلا إلى إسرائيل جواً مساء الجمعة.

وقالت الخارجية الإسرائيلية، إن "التعاون المثمر بين الجهات الأمنية وأجهزة مراقبة الحدود في مطار بن غوريون الدولي، أسفر عن نقل الرضيع ووالده بشكل مستعجل، قبل دخول يوم السبت"، الذي يحرم على اليهود العمل فيه، ويكون فيه المطار مغلقاً.

وأوضح الدكتور إيتاي فسح، نائب مدير قسم الأطفال في المستشفى الإسرائيلي، أن "قبرص لا تمتلك القدرات لتقديم العلاج المركّب لهذا النوع من الأطفال، ولا حتى عمليات بالقلب، علماً أنه سيخضع لعملية في القلب في الأيام القليلة القادمة".

وأضاف الدكتور: "سيضطر الرضيع بعد العملية إلى البقاء في المستشفى لفترة من الزمن"، وحول حظوظ التواصل مع الوالد قال "والده يتحدث العربية وبالتالي يمكنه التواصل معه، إذ إن لدينا طاقم يتحدث اللغة العربية".

أخبار ذات صلة

الإمارات تكشف أسباب منع سفر التونسيات إلى دبي

الإمارات تكشف أسباب منع سفر التونسيات إلى دبي

العراق تحتجز أمريكياً ينتمي لتنظيم الدولة في سجن سري

العراق تحتجز أمريكياً ينتمي لتنظيم الدولة في سجن سري

الأسبوع المقبل.. مصر واثيوبيا تستأنفان مباحثات سد النهضة

الأسبوع المقبل.. مصر واثيوبيا تستأنفان مباحثات سد النهضة

السعودية ترفض منح فريق الشطرنج الإسرائيلي تأشيرات دخول لأراضيها

السعودية ترفض منح فريق الشطرنج الإسرائيلي تأشيرات دخول لأراضيها

فيديو: أول مسؤول سعودي يتحدث عن ظروف اعتقاله

فيديو: أول مسؤول سعودي يتحدث عن ظروف اعتقاله

قتلى وجرحى في تجدد الاشتباكات بين الحوثيين والجيش اليمني

قتلى وجرحى في تجدد الاشتباكات بين الحوثيين والجيش اليمني

التعليقات

الدنيا حكايات

إسماعيل هنية يحذر

إسماعيل هنية يحذر

شؤون فلسطينية

اصابات بمواجهات في تقوع والاحتلال يغلق مدخل قرية اللبن

اصابات بمواجهات في تقوع والاحتلال يغلق مدخل قرية اللبن

محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الفتاة عهد التميمي

محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الفتاة عهد التميمي

فيديو وصور: جماهير غزة تشيع جثمان الشهيد محمد الدحدوح

فيديو وصور: جماهير غزة تشيع جثمان الشهيد محمد الدحدوح

200ألف دينار.. غرامة مالية لمدان بمزاولة أعمال الصرافة بدون ترخيص

200ألف دينار.. غرامة مالية لمدان بمزاولة أعمال الصرافة بدون ترخيص

عربي

العراق تحتجز أمريكياً ينتمي لتنظيم الدولة في سجن سري

العراق تحتجز أمريكياً ينتمي لتنظيم الدولة في سجن سري

الأسبوع المقبل.. مصر واثيوبيا تستأنفان مباحثات سد النهضة

الأسبوع المقبل.. مصر واثيوبيا تستأنفان مباحثات سد النهضة

فيديو: أول مسؤول سعودي يتحدث عن ظروف اعتقاله

فيديو: أول مسؤول سعودي يتحدث عن ظروف اعتقاله

قتلى وجرحى في تجدد الاشتباكات بين الحوثيين والجيش اليمني

قتلى وجرحى في تجدد الاشتباكات بين الحوثيين والجيش اليمني

منوعات

مصر: فيديو لطالبات يرقصن في أحد الفصول يثير جدلاً واسعاً

مصر: فيديو لطالبات يرقصن في أحد الفصول يثير جدلاً واسعاً

القبض على الممثلة الهندية ريشا ساكسينا بتهمة ممارسة الدعارة

القبض على الممثلة الهندية ريشا ساكسينا بتهمة ممارسة الدعارة

شاهد صور ميار الببلاوي أثناء إجراء عمليتها الجراحية في القلب

شاهد صور ميار الببلاوي أثناء إجراء عمليتها الجراحية في القلب

فيديو: حمدي الوزير يتحرش بالنساء مرة أخرى

فيديو: حمدي الوزير يتحرش بالنساء مرة أخرى