فيديو: جسم معدني يثير الرعب في سماء لوس أنجلوس

فيديو: جسم معدني يثير الرعب في سماء لوس أنجلوس
رام الله - دنيا الوطن
نشرت المغنية الأمريكية الشهيرة  لانا دي راي مقطع فيديو يظهر جسما فضائيا يشتعل في الهواء بطريقة غريبة تختلف عن الصواريخ التقليدية.

وبحسب "سبوتنيك" فقد أثار جسم فضائي غامض مشتعل الرعب لدى سكان لوس أنجلوس الأمريكية.

وأكدت لانا دي راي إنها خائفة للغاية، وأقسمت أن تلقي نفسها في المحيط إن لم يكن هذا الجسم أحد صواريخ إيلون ماسك مؤسس شركة سبيس إكس.

وتبين فيما بعد أن هذا الجسم عبارة عن صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس، وقد أطلق من قاعدة فاندنبرغ.

ويتكون صاروخ فالكون 9 من مرحليتين وهو مخصص لنقل آمن للأقمار الصناعية والمركبات الفضائية إلىمداراتها، ويعد هذا الصاروخ الأول في فئته القادر على الانطلاق مرة أخرى.

 

أخبار ذات صلة

(روث الحيوانات).. هدية لترامب ووزيره في عيد الميلاد المجيد

(روث الحيوانات).. هدية لترامب ووزيره في عيد الميلاد المجيد

&#34;بانثر بلوس&#34; الروسي يتحقق من جسم شبيه بالغواصة الأرجنتينية المفقودة

"بانثر بلوس" الروسي يتحقق من جسم شبيه بالغواصة الأرجنتينية المفقودة

صحيفة أمريكية تحذر: روسيا طورت سلاحاً كهرومغناطيسياً

صحيفة أمريكية تحذر: روسيا طورت سلاحاً كهرومغناطيسياً

ترامب يشكك بنزاهة نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي

ترامب يشكك بنزاهة نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي

العاصفة تمبين تقتل 200 قتيل و70 ألف نازح

العاصفة تمبين تقتل 200 قتيل و70 ألف نازح

مناقشة مشروع يُتيح لدرعي سحب الاقامة من فلسطينيين بالقدس والجولان

مناقشة مشروع يُتيح لدرعي سحب الاقامة من فلسطينيين بالقدس والجولان

التعليقات

الدنيا حكايات

إسماعيل هنية يحذر

إسماعيل هنية يحذر

شؤون فلسطينية

الوزير صيدم يطمئن على سلامة الطالب الجريح التميمي

الوزير صيدم يطمئن على سلامة الطالب الجريح التميمي

فريق &#34;الجامعة الإسلامية&#34; يحصد لقب دوري مناظرات قطاع غزة

فريق "الجامعة الإسلامية" يحصد لقب دوري مناظرات قطاع غزة

أحمد حلس يكرم عبد السلام هنية كأفضل شخصية رياضية لعام 2017

أحمد حلس يكرم عبد السلام هنية كأفضل شخصية رياضية لعام 2017

اصابات بمواجهات في تقوع والاحتلال يغلق مدخل قرية اللبن

اصابات بمواجهات في تقوع والاحتلال يغلق مدخل قرية اللبن

عربي

لبحث ملفي سوريا والقدس.. رئيس الوزراء التركي يزور السعودية الأربعاء

لبحث ملفي سوريا والقدس.. رئيس الوزراء التركي يزور السعودية الأربعاء

العراق تحتجز أمريكياً ينتمي لتنظيم الدولة في سجن سري

العراق تحتجز أمريكياً ينتمي لتنظيم الدولة في سجن سري

الأسبوع المقبل.. مصر واثيوبيا تستأنفان مباحثات سد النهضة

الأسبوع المقبل.. مصر واثيوبيا تستأنفان مباحثات سد النهضة

فيديو: أول مسؤول سعودي يتحدث عن ظروف اعتقاله

فيديو: أول مسؤول سعودي يتحدث عن ظروف اعتقاله

منوعات

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بفستان فضي قصير

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بفستان فضي قصير

زميل علا الفارس يرفض تحيتها في أحدث ظهور لها

زميل علا الفارس يرفض تحيتها في أحدث ظهور لها

ناقد رياضي سعودي يحرج مذيعة &#34;صدى الملاعب&#34; بسبب جمالها

ناقد رياضي سعودي يحرج مذيعة "صدى الملاعب" بسبب جمالها

صباح في جلسة تصوير مع زوجها الإعلامي .. صور نادرة

صباح في جلسة تصوير مع زوجها الإعلامي .. صور نادرة