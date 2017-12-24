مناقشة مشروع يُتيح لدرعي سحب الاقامة من فلسطينيين بالقدس والجولان

مناقشة مشروع يُتيح لدرعي سحب الاقامة من فلسطينيين بالقدس والجولان
وزير الداخلية الاسرائيلي أريه درعي
رام الله - دنيا الوطن
تناقش اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم الأحد، مشروع قانون لمنح وزير الداخلية، أريه درعي، صلاحيات لسحب الإقامة من فلسطينيين بالقدس المحتلة ومن سوريين بالجولان المحتل، تم إدانتهم بعمليات "معادية" أو أدينوا بعدم الولاء لدولة إسرائيل.

وأتى تشريع مشروع القانون في أعقاب قرار المحكمة العليا الذي ألغى سحب الإقامة لأربعة فلسطينيين من القدس المحتلة، حيث أرجأ القضاة قرارهم لحين السماح للكنيست للمصادقة على قانون يسمح للمحكمة بإلغاء إقامتهم بحسب موقع "عرب 48".

وبادر لمشروع القانون عضو الكنيست أمير أوحانا، ردا على قرار العليا من شهر أيلول / سبتمبر، والقاضي بإلغاء قرار وزار الداخلية الصادر قبل 10 أعوام بسحب الإقامة من أربعة فلسطينيين، من سكان القدس المحتلة، أحدهم كان وزيرا في الحكومة الفلسطينية، وتم انتخاب ثلاثة آخرين للبرلمان الفلسطيني مع حماس. حيث سوغت العليا قرارها بأن وزير الداخلية تصرف دون صلاحيات.

منذ عام 1967 أنشأت إسرائيل المعايير لإلغاء الإقامات المقدسية، ثم وسعت استخدامها بالتدريج، مما أدى إلى إلغاء حقوق الإقامة لأكثر من 14.5 ألف فلسطيني من القدس حتى الآن.

أخبار ذات صلة

(روث الحيوانات).. هدية لترامب ووزيره في عيد الميلاد المجيد

(روث الحيوانات).. هدية لترامب ووزيره في عيد الميلاد المجيد

&#34;بانثر بلوس&#34; الروسي يتحقق من جسم شبيه بالغواصة الأرجنتينية المفقودة

"بانثر بلوس" الروسي يتحقق من جسم شبيه بالغواصة الأرجنتينية المفقودة

صحيفة أمريكية تحذر: روسيا طورت سلاحاً كهرومغناطيسياً

صحيفة أمريكية تحذر: روسيا طورت سلاحاً كهرومغناطيسياً

ترامب يشكك بنزاهة نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي

ترامب يشكك بنزاهة نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي

العاصفة تمبين تقتل 200 قتيل و70 ألف نازح

العاصفة تمبين تقتل 200 قتيل و70 ألف نازح

فيديو: جسم معدني يثير الرعب في سماء لوس أنجلوس

فيديو: جسم معدني يثير الرعب في سماء لوس أنجلوس

التعليقات

الدنيا حكايات

إسماعيل هنية يحذر

إسماعيل هنية يحذر

شؤون فلسطينية

الوزير صيدم يطمئن على سلامة الطالب الجريح التميمي

الوزير صيدم يطمئن على سلامة الطالب الجريح التميمي

فريق &#34;الجامعة الإسلامية&#34; يحصد لقب دوري مناظرات قطاع غزة

فريق "الجامعة الإسلامية" يحصد لقب دوري مناظرات قطاع غزة

أحمد حلس يكرم عبد السلام هنية كأفضل شخصية رياضية لعام 2017

أحمد حلس يكرم عبد السلام هنية كأفضل شخصية رياضية لعام 2017

اصابات بمواجهات في تقوع والاحتلال يغلق مدخل قرية اللبن

اصابات بمواجهات في تقوع والاحتلال يغلق مدخل قرية اللبن

عربي

لبحث ملفي سوريا والقدس.. رئيس الوزراء التركي يزور السعودية الأربعاء

لبحث ملفي سوريا والقدس.. رئيس الوزراء التركي يزور السعودية الأربعاء

العراق تحتجز أمريكياً ينتمي لتنظيم الدولة في سجن سري

العراق تحتجز أمريكياً ينتمي لتنظيم الدولة في سجن سري

الأسبوع المقبل.. مصر واثيوبيا تستأنفان مباحثات سد النهضة

الأسبوع المقبل.. مصر واثيوبيا تستأنفان مباحثات سد النهضة

فيديو: أول مسؤول سعودي يتحدث عن ظروف اعتقاله

فيديو: أول مسؤول سعودي يتحدث عن ظروف اعتقاله

منوعات

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بفستان فضي قصير

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بفستان فضي قصير

زميل علا الفارس يرفض تحيتها في أحدث ظهور لها

زميل علا الفارس يرفض تحيتها في أحدث ظهور لها

ناقد رياضي سعودي يحرج مذيعة &#34;صدى الملاعب&#34; بسبب جمالها

ناقد رياضي سعودي يحرج مذيعة "صدى الملاعب" بسبب جمالها

صباح في جلسة تصوير مع زوجها الإعلامي .. صور نادرة

صباح في جلسة تصوير مع زوجها الإعلامي .. صور نادرة