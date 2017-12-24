مقتل عناصر من "حزب الله" باليمن

مقتل عناصر من "حزب الله" باليمن
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة (سكاي نيوز): إن ثلاثة أفراد من حزب الله اللبناني، قتلوا بغارة جوية شنتها طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن على معقل للمتمردين الحوثيين شمال غربي البلاد.

ووفق القناة، فان الغارة استهدفت منزلاً كان يتحصن فيه ثلاثة خبراء في الاتصالات وصناعة المتفجرات من الحزب، رفقة سبعة أفراد حوثيين، بالقرب من منطقة حرض بمحافظة حجة على الحدود مع السعودية.

وأضافت: أن من بين قتلى حزب الله، شخص مختص في الاتصالات، واثنان يعملان في المتفجرات وزراعة الألغام، لا سيما البحرية منها.

وأوضحت (سكاي نيوز)، أن جثث عناصر حزب الله، تم نقلها إلى صنعاء، بينما وصلت جثث بقية القتلى من قوات الحوثي، والبالغ عددها سبعة، إلى مستشفى الثورة في حجة.

فيديو أرشيفي.. قناة الإخبارية السعودية: حزب الله يدرب الحوثيين في اليمن

 

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