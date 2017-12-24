السلطات التركية تفصل مئات الموظفين

السلطات التركية تفصل مئات الموظفين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
فصلت السلطات التركية اليوم الأحد، 2756 موظفاً في مؤسسات حكومية من بينهم جنود وموظفون مدنيون بسبب ما قالت إنها صلات تجمعهم مع تنظيمات مسلحة.

وجاء في مرسوم نشرته الجريدة الرسمية، أن صلات اتضحت بين المفصولين وجماعات وكيانات مسلحة، تعمل ضد الأمن القومي، وفق وكالة (رويترز).

ومنذ محاولة انقلاب في تموز/ يوليو العام الماضي، أوقفت السلطات التركية عن العمل نحو 150 ألفاً آخرين من بينهم جنود وعناصر شرطة ومعلمون وموظفون حكوميون بسبب صلات مزعومة بينهم وبين حركة فتح الله غولن، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وإلى جانب الفصل من الوظيفة، زجت السلطات بنحو خمسين ألفاً في السجون بسبب التهمة ذاتها.

وتتهم أنقرة غولن بتدبير المحاولة الانقلابية، لكن زعيم حركة "الخدمة"، الذي يعيش في المنفى بولاية بنسلفانيا الأميركية منذ عام 1999، نفى مراراً تورطه في الانقلاب الفاشل.

وتخشى جماعات معنية بالحقوق وحلفاء غربيون أن يتخذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الانقلاب ذريعة لإسكات المعارضة.

لكن الحكومة تقول: إن الإجراءات التي تتخذها ضرورية بسبب محاولة الانقلاب التي راح ضحيتها 240 شخصاً.

فيديو أرشيفي: السلطات التركية تعتقل صحفيين وتفصل الآلاف من الموظفين

 

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