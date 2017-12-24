نتنياهو: مسار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل سيتعزز





وبعثت هايلي بالدعوات فور انتهاء التصويت مساء الخميس، وكتبت فيها إن الحفل سيقام من أجل "توجيه الشكر لكم على صداقتكم للولايات المتحدة".



رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (يسرائيل هيوم) العبرية: إن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صرح لشبكة (CNN)، أن مسار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل سيتعزز، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وأضاف نتنياهو: "نحن نخوض الآن محادثات مع عدة دول تفكر بجدية بقول نفس ما قاله الرئيس الأمريكي، ونقل سفاراتها إلى القدس"، وزعم أن "تصريح ترامب يعكس "الاعتراف بحقيقة تاريخية، وهي أن كون القدس عاصمة الشعب اليهودي منذ آلاف السنين هي حقيقة واضحة، ولذلك يسرني أن الولايات المتحدة قالت إن هذه هي عاصمة إسرائيل، ونحن نعترف بذلك، وأعتقد أن المزيد من الدول ستمضي على هذا الطريق".وكانت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، قد أقامت حفل استقبال لسفراء وممثلي الدول التي عارضت قرار الأمم المتحدة، أو تلك الدول التي امتنعت عن التصويت.