الخوف من ترامب يدفع "رومانيا" للسير على خطاه بالقدس

رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي في رومانيا ليفيو دراغنا، أنه ينبغي على بلاده نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس في أعقاب القرار الأمريكي الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.



وقالت وسائل إعلام رومانية: إن القرار يرجع إلى الخوف من التهديد الأمريكي بقطع المساعدات الاقتصادية للدول التي عارضت قرار الرئيس ترامب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، رغم أن رومانيا، امتنعت عن التصويت على قرار مشروع القدس.



وقال دراغنا: "نحن ندرس بجدية نقل سفارة رومانيا إلى القدس"، مشيرًا إلى أن المؤسسات الرسمية الإسرائيلية تقوم في القدس، لذا لا بد لنا أن ننقل سفارتنا، فيما يشكل هذا التصريح بياناً رسمياً للحكومة الرومانية.