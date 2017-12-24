لماذا رفضت "كندا" معارضة قرار ترامب حول القدس بالأمم المتحدة؟

رام الله - دنيا الوطن

أثار موقف دولة كندا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، من خلال امتناعها عن التصويت على قرار يدين خطوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، غضب دول عربية لما هو معروف عن رئيس الوزراء الكندي أوتاوا ترودو، فيما يخص القضية الفلسطينية، لكن موقف مندوب كندا بعدم التصويت له دوافعه بلا شك.



تم هاربر الكاتب بصحفية (The Toronto Star) الكندية، قال: إن السبب وراء هذه الخطوة التي كان لا يتوقعها أحد من قبل حكومة ترودو التي تبدي تعاطفاً كبيراً مع العرب والمسلمين، هو العلاقات الاقتصادية مع واشنطن والخوف من ردة فعل ترامب غير المتوقعة.



وقال هاربر: في الأمم المتحدة، كان لحكومة كندا الليبرالية خياران.. إمَّا معارضة ترامب والتمسُّك بمبادئها، أو مواصلة نمط التصويت الذي دائماً ما اتفق مع قرارات الولايات المتحدة بخصوص الشرق الأوسط.



وكانت نتيجة التصويت لصالح القرار الذي وصف إجراء ترامب بأنه "لاغٍ وباطل" بموافقة 128 دولة، ورفض تسع دول، وامتناع 35 دولة عن التصويت، فيما حظيت الولايات المتحدة بدعم حلفاء مثل توغو، وبالاو، وجزر مارشال، وميكرونيزيا، وناورو، وهندوراس، وغواتيمالا، وإسرائيل.



وتابع الكاتب الكندي: إذا أخرجنا إسرائيل من المعادلة، سيصبح عدد سكان الدول التي دعمت الولايات المتحدة أقل من سكان كندا أنفسهم.



وأضاف الكاتب، من ناحية أخرى، كانت كندا هي الدولة الوحيدة في مجموعة الدول الصناعية السبع، إلى جانب الولايات المتحدة، التي لم تُصوِّت لصالح إدانة تحرُّك ترامب، مشيرًا إلى أنه وللوهلة الأولى، يبدو بالفعل أنَّ قرار امتناع كندا عن التصويت خطوة جبانة، لاسيما في ضوء التهديدات التي وجَّهتها نيكي هالي، السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة.