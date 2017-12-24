إسرائيل تفرج عن ثلاثة سياح أتراك اعتقلوا في القدس

رام الله - دنيا الوطن

أصدرت محكمة إسرائيلية، أمس السبت، قراراً باطلاق سراح ثلاثة سياح أتراك، أوقفتهم شرطة الاحتلال الجمعة الماضي، وذلك بعد أن أدوا الصلاة في المسجد الأقصى بمدينة القدس.



وقال الناطق باسم الشرطة الاسرائيلية، ميكي روزنفيلد، لوكالة (فرانس برس)، إن الأتراك الثلاثة، أوقفوا أول أمس الجمعة بسبب "تورطهم في حادث في البلدة القديمة في القدس بعد صلاتهم في المسجد الأقصى".



وأوقف الرجال الثلاثة بسبب الاعتداء على الشرطة ومقاومة توقيفهم، وفقاً للرواية الإسرائيلية.



لكن محكمة القدس الجزائية، قررت إطلاق سراحهم في جلسة عقدت مساء أمس السبت، رافضة طلب الشرطة تمديد توقيفهم لأربعة أيام.



وقال المحامي نيك كوافمان لوكالة (فرانس برس) "المحكمة رفضت حجة الشرطة المبنية أساساً على أن (الأتراك الثلاثة) يمكنهم التأثير على تحقيقات الشرطة، وبأنهم يشكلون خطراً على المجتمع العام".



وتابع: "من الواضح أن هذه القضية قضية ذات اتهامات سياسية، والقاضي قرر إطلاق سراحهم".