القوات الشرعية اليمنية تمهد طريقا الى المناطق المحيطة بصنعاء

فيديو أرشيفي: طلائع قوات الشرعية اليمنية على مشارف صنعاء

رام الله - دنيا الوطنسيطرت قوات الشرعية بدعم من التحالف العربي على عدد من الجبال الاستراتيجية، لتمهد طريقا إلى المناطق المحيطة بالعاصمة اليمنية صنعاء.وواصلت القوات اليمنية تقدمها في منطقة نِهم شرقي العاصمة صنعاء بالسيطرة جبال الدشوش والنفاحه والمشنه بعد معارك عنيفة مع جماعات الحوثي، وبإسناد من مقاتلات التحالف العربي، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وذكرت مصادر ميدانية أن القيادي في جماعات الحوثي أحمد هندي دغسان أصيب بجراح بليغة بغارة جوية استهدفته في نقيل بن غيلان في نهم.وكانت القوات الشرعية تمكنت من السيطرة على ما يعرف بجبال القناصين المطلة على جميع مناطق بران إلى أطراف مسورة.وقالت مصادر عسكرية إن 15 من أمهر القناصة الحوثيين لقوا مصرعهم في الخنادق والمتاريس أثناء تحرير جبال القناصين، التي شكلت في السابقة عقبة أمام القوات الحكومية نحو مناطق بران.وبتحرير القوات الحكومية لهذه السلسلة الجبلية، التحمت القوات التي تقاتل في وسط المنطقة بالقوات التي تقاتل في شمالها، و تكون قد فتحت بوابة كبيرة لعبورها إلى الأرض المفتوحة نحو بقية مناطق مديرية نِهم.وسيمكن ذلك الجيش الوطني من استخدام العربات والدبابات والأسلحة الثقيلة، التي كان يصعب استخدامها قبل ذلك، خاصة فتح سهول وطريق "صنعاء - مأرب" للتقدم نحو الأرض المفتوحة صوب المناطق المحيطة بالعاصمة صنعاء.واذا ما تمكنت القوات الشرعية من التحرك قدما إلى نقيل بن غيلان، الذي يبعد قرابة 8 كيلومترات من جبال القناصين، تكون قد تجاوزت أكبر عقبة باتجاه مناطق طوَّق صنعاء.