القوات الشرعية اليمنية تمهد طريقا الى المناطق المحيطة بصنعاء

القوات الشرعية اليمنية تمهد طريقا الى المناطق المحيطة بصنعاء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سيطرت قوات الشرعية بدعم من التحالف العربي على عدد من الجبال الاستراتيجية، لتمهد طريقا إلى المناطق المحيطة بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وواصلت القوات اليمنية تقدمها في منطقة نِهم شرقي العاصمة صنعاء بالسيطرة جبال الدشوش والنفاحه والمشنه بعد معارك عنيفة مع جماعات  الحوثي، وبإسناد من مقاتلات التحالف العربي، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز). 

وذكرت مصادر ميدانية أن القيادي في جماعات الحوثي أحمد هندي دغسان أصيب بجراح بليغة بغارة جوية استهدفته في نقيل بن غيلان في نهم.

وكانت القوات الشرعية تمكنت من السيطرة على ما يعرف بجبال القناصين المطلة على جميع مناطق بران إلى أطراف مسورة.

وقالت مصادر عسكرية إن 15 من أمهر القناصة الحوثيين لقوا مصرعهم في الخنادق والمتاريس أثناء تحرير جبال القناصين، التي شكلت في السابقة عقبة أمام القوات الحكومية نحو مناطق بران.
وبتحرير القوات الحكومية لهذه السلسلة الجبلية، التحمت القوات التي تقاتل في وسط المنطقة بالقوات التي تقاتل في شمالها، و تكون قد فتحت بوابة كبيرة لعبورها إلى الأرض المفتوحة نحو بقية مناطق مديرية نِهم.

وسيمكن ذلك الجيش الوطني من استخدام العربات والدبابات والأسلحة الثقيلة، التي كان يصعب استخدامها قبل ذلك، خاصة فتح سهول وطريق "صنعاء - مأرب" للتقدم نحو الأرض المفتوحة صوب المناطق المحيطة بالعاصمة صنعاء.

واذا ما تمكنت القوات الشرعية من التحرك قدما إلى نقيل بن غيلان، الذي يبعد قرابة 8 كيلومترات من جبال القناصين، تكون قد تجاوزت أكبر عقبة باتجاه مناطق طوَّق صنعاء.

فيديو أرشيفي: طلائع قوات الشرعية اليمنية على مشارف صنعاء

 

أخبار ذات صلة

الإمارات تكشف أسباب منع سفر التونسيات إلى دبي

الإمارات تكشف أسباب منع سفر التونسيات إلى دبي

العراق تحتجز أمريكياً ينتمي لتنظيم الدولة في سجن سري

العراق تحتجز أمريكياً ينتمي لتنظيم الدولة في سجن سري

الأسبوع المقبل.. مصر واثيوبيا تستأنفان مباحثات سد النهضة

الأسبوع المقبل.. مصر واثيوبيا تستأنفان مباحثات سد النهضة

السعودية ترفض منح فريق الشطرنج الإسرائيلي تأشيرات دخول لأراضيها

السعودية ترفض منح فريق الشطرنج الإسرائيلي تأشيرات دخول لأراضيها

فيديو: أول مسؤول سعودي يتحدث عن ظروف اعتقاله

فيديو: أول مسؤول سعودي يتحدث عن ظروف اعتقاله

قتلى وجرحى في تجدد الاشتباكات بين الحوثيين والجيش اليمني

قتلى وجرحى في تجدد الاشتباكات بين الحوثيين والجيش اليمني

التعليقات

الدنيا حكايات

إسماعيل هنية يحذر

إسماعيل هنية يحذر

شؤون فلسطينية

اصابات بمواجهات في تقوع والاحتلال يغلق مدخل قرية اللبن

اصابات بمواجهات في تقوع والاحتلال يغلق مدخل قرية اللبن

محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الفتاة عهد التميمي

محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الفتاة عهد التميمي

فيديو وصور: جماهير غزة تشيع جثمان الشهيد محمد الدحدوح

فيديو وصور: جماهير غزة تشيع جثمان الشهيد محمد الدحدوح

200ألف دينار.. غرامة مالية لمدان بمزاولة أعمال الصرافة بدون ترخيص

200ألف دينار.. غرامة مالية لمدان بمزاولة أعمال الصرافة بدون ترخيص

عربي

العراق تحتجز أمريكياً ينتمي لتنظيم الدولة في سجن سري

العراق تحتجز أمريكياً ينتمي لتنظيم الدولة في سجن سري

الأسبوع المقبل.. مصر واثيوبيا تستأنفان مباحثات سد النهضة

الأسبوع المقبل.. مصر واثيوبيا تستأنفان مباحثات سد النهضة

فيديو: أول مسؤول سعودي يتحدث عن ظروف اعتقاله

فيديو: أول مسؤول سعودي يتحدث عن ظروف اعتقاله

قتلى وجرحى في تجدد الاشتباكات بين الحوثيين والجيش اليمني

قتلى وجرحى في تجدد الاشتباكات بين الحوثيين والجيش اليمني

منوعات

مصر: فيديو لطالبات يرقصن في أحد الفصول يثير جدلاً واسعاً

مصر: فيديو لطالبات يرقصن في أحد الفصول يثير جدلاً واسعاً

القبض على الممثلة الهندية ريشا ساكسينا بتهمة ممارسة الدعارة

القبض على الممثلة الهندية ريشا ساكسينا بتهمة ممارسة الدعارة

شاهد صور ميار الببلاوي أثناء إجراء عمليتها الجراحية في القلب

شاهد صور ميار الببلاوي أثناء إجراء عمليتها الجراحية في القلب

فيديو: حمدي الوزير يتحرش بالنساء مرة أخرى

فيديو: حمدي الوزير يتحرش بالنساء مرة أخرى