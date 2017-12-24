فيديو: مدير حملة ترامب الانتخابية السابق متهم "بالتحرش الجنسي"

فيديو: مدير حملة ترامب الانتخابية السابق متهم "بالتحرش الجنسي"
كوري ليواندوسكي مدير الحملة الانتخابية لترامب السابق
رام الله - دنيا الوطن
اتهمت احدى المغنيات، المدير السابق لحملة الرئيس الاميركي دونالد ترامب بملامستها مرات عدة خلال سهرات في فندق ترامب الدولي في واشنطن في تشرين الثاني / نوفمبر  الماضي، كما ذكر الموقع الالكتروني الاخباري (بوليتيكو).

وأكدت جوي فيلا التي عبرت عن دعمها لترامب بارتدائها ثوبا كتب عليه "لنعد الى اميركا عظمتها" خلال توزيع حفلة جوائز غرامي السنة الحالية في مقابلة أول أمس الجمعة، أن كوري ليواندوسكي ضربها على مؤخرتها بعد التقاط صورة معها خلال أمسية بمناسبة الذكرى الاولى لانتخاب ترامب، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

وقالت للموقع الاخباري: "كنت ارتدي سترة فضية وبنطالا ضيقا وبعد الصورة ضربني بقوة على مؤخرتي"، مضيفة: "كان أمرا مهينا وصدمني".

وأشارت إلى انه عندما قالت لليواندوسكي الذي أقصي عن حملة ترامب في حزيران (يونيو) 2016، انها يمكن ان تتهمه بالتحرش الجنسي، رد: "افعلي ذلك، اعمل حاليا في القطاع الخاص"، وذلك قبل ان يوجه لها ضربة جديدة.

وقالت جوي فيلا التي تنوي الترشح لانتخابات في فلوريدا انها ترددت في كشف ذلك بسبب سلطة ونفوذ ليواندوسكي وعلاقاته الوثيقة بترامب.

واوضحت ان الموجة الاخيرة من الاتهامات بالتحرش الجنسي والاعتداءات الجنسية في الولايات المتحدة تورط فيها رجال في قطاعات الترفيه والاعمال والاعلام والسياسة شجعتها.

وقال موقع (بوليتيكو): "إن ليواندوسكي لم يرد على طلبه التعليق على الاتهامات".

فيديو: اتهام مدير حملة ترامب بارتكاب جنحة

 

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