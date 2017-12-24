فيديو: حريق ضخم بمركز تسوّق في الفلبين يودي بحياة 37 شخصاً

فيديو: حريق ضخم بمركز تسوّق في الفلبين يودي بحياة 37 شخصاً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي ما لا يقل عن سبعة وثلاثين شخصاً مصرعهم، في حريق اندلع بمركز تجاري في مدينة دافاو جنوب الفلبين فجر اليوم الأحد، بحسب ما قاله مسؤولون بحكومة المدينة الفلبينية.

وأوضح المسؤولون، أن معظم القتلى هم من العاملين في مركز للاتصالات، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وقال نائب رئيس بلدية المدينة، باولو دوتيرتي: "إن فرص وجود ناجين من بين سبعة وثلاثين شخصاً مازالوا مفقودين في مركز (إن سي سي) التجاري منعدمة".

وقالت متحدثة باسم حكومة المدينة: "إن الحريق شب يوم السبت في معرض للأثاث في الطابق الثالث بالمركز التجاري، وسرعان ما اجتاح شركة في الطابق الأعلى" .

وأضافت: "إن سبب الحريق غير معروف، ولكن تحقيقاً بدأ لمعرفة السبب".

فيديو: مقتل 37 شخصا بحريق ضخم في مسقط رأس دوتيرتي

 

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