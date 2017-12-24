صورة أخيرة للشهيد محمد محيسن.. كيف واجه الموت؟

صورة أخيرة للشهيد محمد محيسن.. كيف واجه الموت؟
الشهيد محمد محيسن
خاص دنيا الوطن
تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة أخيرة للشهيد محمد محيسن الذي استشهد مساء أمس الجمعة في المواجهات التي اندلعت مع الاحتلال على حدود غزة

وبحسب رواد التواصل الاجتماعي فقد التقطت هذه الصورة له قبل استشهاده وهو يسير باتجاه الخط الزائل على الحدود ومن ورائه شاب يستتر به وكانه درع واقي.

وعلق النشطاء على هذه الصورة بالقول إن محمد كان ثابتاً وشجاعاً، حيث وصفوه بأنه يملك قلب ثابت في مواجهه الرصاص بالصدر العاري.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال المتمركزين على حدود غزة أمس الجمعة في ثالث جمعة بعد اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لاسرائيل.

أخبار ذات صلة

وفاة الصحفي شادي أبو شدق بعد صراع طويل مع المرض

وفاة الصحفي شادي أبو شدق بعد صراع طويل مع المرض

أبو ليلى: المطلوب تطبيق الاستراتيجية الوطنية البديلة وليس البحث عنها

أبو ليلى: المطلوب تطبيق الاستراتيجية الوطنية البديلة وليس البحث عنها

الأحمد يتوجه الى القاهرة في اليومين المقبلين لدفع عجلة المصالحة

الأحمد يتوجه الى القاهرة في اليومين المقبلين لدفع عجلة المصالحة

انضمام دولة فلسطين في عضوية الاتحاد العربي للمستهلك

انضمام دولة فلسطين في عضوية الاتحاد العربي للمستهلك

القناة الاسرائيلية العاشرة: خطة بناء لمستوطنات كبيرة في &#34;القدس الكبرى&#34;

القناة الاسرائيلية العاشرة: خطة بناء لمستوطنات كبيرة في "القدس الكبرى"

الموت يُغيّب الدبلوماسي الفلسطيني ومراسل الجزيرة عزت شحرور في الصين

الموت يُغيّب الدبلوماسي الفلسطيني ومراسل الجزيرة عزت شحرور في الصين

التعليقات

الدنيا حكايات

مهزلة المساعدات الأمريكية

مهزلة المساعدات الأمريكية

شؤون فلسطينية

صورة أخيرة للشهيد محمد محيسن.. كيف واجه الموت؟

صورة أخيرة للشهيد محمد محيسن.. كيف واجه الموت؟

وفاة الصحفي شادي أبو شدق بعد صراع طويل مع المرض

وفاة الصحفي شادي أبو شدق بعد صراع طويل مع المرض

أبو ليلى: المطلوب تطبيق الاستراتيجية الوطنية البديلة وليس البحث عنها

أبو ليلى: المطلوب تطبيق الاستراتيجية الوطنية البديلة وليس البحث عنها

انضمام دولة فلسطين في عضوية الاتحاد العربي للمستهلك

انضمام دولة فلسطين في عضوية الاتحاد العربي للمستهلك

عربي

مصرع 13 شخصًا بحادث سير في صعيد مصر

مصرع 13 شخصًا بحادث سير في صعيد مصر

إجراء تركي بحق السفارة الإماراتية.. تعرف عليه

إجراء تركي بحق السفارة الإماراتية.. تعرف عليه

السيسي للمصريين: مبخافش إلا منكم

السيسي للمصريين: مبخافش إلا منكم

صحيفة أمريكية: ست مليارات دولار ثمن &#34;حرية&#34; الوليد بن طلال

صحيفة أمريكية: ست مليارات دولار ثمن "حرية" الوليد بن طلال

منوعات

أزمة بين فودافون والسلطات المصرية بسبب جرأة &#34;أبلة فاهيتا&#34;

أزمة بين فودافون والسلطات المصرية بسبب جرأة "أبلة فاهيتا"

لن تُصدق بمن شبه نيشان الطفلة عهد التميمي

لن تُصدق بمن شبه نيشان الطفلة عهد التميمي

إليسا تنشر صورة تكشف خلالها آخر عملية تجميل خضعت لها

إليسا تنشر صورة تكشف خلالها آخر عملية تجميل خضعت لها

العالمية لورد تدرس إلغاء حفل لها في تل أبيب

العالمية لورد تدرس إلغاء حفل لها في تل أبيب