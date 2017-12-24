صورة أخيرة للشهيد محمد محيسن.. كيف واجه الموت؟

وبحسب رواد التواصل الاجتماعي فقد التقطت هذه الصورة له قبل استشهاده وهو يسير باتجاه الخط الزائل على الحدود ومن ورائه شاب يستتر به وكانه درع واقي.



وعلق النشطاء على هذه الصورة بالقول إن محمد كان ثابتاً وشجاعاً، حيث وصفوه بأنه يملك قلب ثابت في مواجهه الرصاص بالصدر العاري.







واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال المتمركزين على حدود غزة أمس الجمعة في ثالث جمعة بعد اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لاسرائيل.

خاص دنيا الوطنتداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة أخيرة للشهيد محمد محيسن الذي استشهد مساء أمس الجمعة في المواجهات التي اندلعت مع الاحتلال على حدود غزة