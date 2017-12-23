الأحمد يتوجه الى القاهرة في اليومين المقبلين لدفع عجلة المصالحة

وأكد اشتيه، أن مسؤول ملف المصالحة في الحركة عزام الأحمد سيكون في القاهرة خلال اليومين المقبلين من أجل دفع مسيرة المصالحة بحسب ما أوردته قناة الغد.





وتابع اشتية إن هناك زيارات لعدد من الدول بالإضافة إلى لقاء مع 28 وزير خارجية أوروبي في بروكسل بداية العام المقبل”، مضيفا “أننا نريد ملاحقة أمريكا لإلغاء القرار الذي تسبب بألم للشعب الفلسطيني وبحقوقه وعصف بالاتفاقيات الموقعة “.