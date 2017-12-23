الأحمد يتوجه الى القاهرة في اليومين المقبلين لدفع عجلة المصالحة

الأحمد يتوجه الى القاهرة في اليومين المقبلين لدفع عجلة المصالحة
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن القيادة الفلسطينية لن تكتفي بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي أو إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل إلغاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل بل ستواصل الحشد الدولي وتعزيز فلسطينية القدس.

وأكد اشتيه، أن مسؤول ملف المصالحة في الحركة عزام الأحمد سيكون في القاهرة خلال اليومين المقبلين من أجل دفع مسيرة المصالحة بحسب ما أوردته قناة الغد.

وتابع اشتية إن هناك زيارات لعدد من الدول بالإضافة إلى لقاء مع 28 وزير خارجية أوروبي في بروكسل بداية العام المقبل”، مضيفا “أننا نريد ملاحقة أمريكا لإلغاء القرار الذي تسبب بألم للشعب الفلسطيني وبحقوقه وعصف بالاتفاقيات الموقعة “.

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