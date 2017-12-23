انضمام دولة فلسطين في عضوية الاتحاد العربي للمستهلك



وقد عقد الاتحاد العربي للمستهلك اجتماعه التاسع عشر في عمان تحت رعاية السفير الدكتور محمد محمد اسماعيل الربيع الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية في جامعة الدول العربية و بمشاركة ستة عشر دولة عربية إلى جانب مندوب دولة فلسطين المهندس عزمي الشيوخي رئيس الاتحاد الفلسطيني لحماية المستهلك .



وقد ناقش المجتمعون العرب التقريرين الاداري والمالي للاتحاد العربي وتم انتخاب رئيسا للاتحاد وامينا عاما له وقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الاتحاد العربي عضو جديد بالاضافة الى اعلان التوصيات التي خرج بها المؤتمرون حول حماية المستهلك العربي وتفعيل الاليات والاجراءات الكفيلة بذلك.





ومن الجدير بالذكر أن الشيوخي كان قد تقدم بطلب رسمي لانضمام دولة فلسطين في الاتحاد العربي لحماية المستهلك عام 2013 وتم قبول فلسطين في حينه عضو مراقب في الاتحاد العربي للمستهلك .





وفي نفس الإطار اعتبر مندوب دولة فلسطين قرار انضمام دولة فلسطين للاتحاد العربي وقبول فلسطين عضو كامل في الاتحاد العربي انتصار جديد للمستهلك والمواطن الفلسطيني وللقضية الفلسطينية ولشعبنا المرابط الصامد في الفدس وخصوصا في هذه المرحلة التاريخية الدقيقة وشعبنا وقيادتنا الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ابو مازن يخوضون معركة القدس التي اشعل فتيلها ترمب باعلانه القدس عاصمة لدولة الكيان الإسرائيلي .





وقد تم انتخاب الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الاردنية رئيسا للاتحاد العربي للمستهلك بالاجماع لدوره الكبير في قيادة الاتحاد الذي حقق انجازات عظيمة في خدمة المستهلك العربي واظهار الاتحاد على المستويين العربي والعالمي وانتخاب الدكتورة سعاد الديب مندوبة جمهورية مصر العربية نائبا للرئيس و الشيخ ناصر سعيد الخصيبي مندوب سلطنة عمان امينا عاما للاتحاد وقبول عضوية دولة فلسطين عضو جديد وتم الطلب من مندوب دولة فلسطين المهندس عزمي الشيوخي رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني استكمال الاجراءات الروتينية اللازمة للانضمام .



وأكد جميع مندوبي الدول العربية الاعضاء في الاتحاد العربي للمستهلك على اهمية انضمام دولة فلسطين لعضوية الاتحاد العربي للمستهلك وخصوصا في ظل الظروف الراهنة وخصوصا ان المقر الرئيسي لاتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني هو القدس ليكون قبول عضوية فلسطين في الاتحاد العربي للمستهلك اسنادا جديدا للقدس ودعما للمقدسيين وللشعب العربي الفلسطيني وتاكيدا على ان القدس هي العاصمة الابدية للدولة الفلسطينية ورسالة الى العالم اجمع للوقوف في وجه الاجراءات الامريكية الاخيرة واعلان ترمب القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي.





وأكد عبيدات على ضرورة تفعيل الاليات في مقاطعة السلع والمنتجات الامريكية والصهيونية مؤكدا على ان الاتحاد سيعقد مؤتمرا صحفيا للاعلان عن الخطوات العملية في هذا الاتجاه.وعبر عبيدات عن شكره وامتنانه الكبير لمندوبي الدول العربية الاعضاء في الاتحاد على هذه الثقة التي هي تكليف بالكثير من المسؤوليات القادمة لما فيها من خدمة للمواطن العربي مؤكدا على دور الاردن الكبير في خدمة اشقاءه العرب في شتى المجالات وان الاردن يجمع الاهوة العرب ولا يفرق وهو السند لكل الاشقاء على الدوام.يذكر أن المؤتمر التاسع عشر عقد في عمان بمشاركة عربية واسعة ونوقش خلاله عددا من اوراق العمل حول العلامات التجارية وحمايتها وحماية المستهلك العربي من العلامات التجارية المزورة.



رام الله - دنيا الوطنأعلن الاتحاد العربي للمستهلك في العاصمة الاردنية عمان قبول انضمام دولة فلسطين في عضوية الاتحاد العربي للمستهلك بالاجماع خلال انعقاد اجتماعه التاسع عشر .