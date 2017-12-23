القناة الاسرائيلية العاشرة: خطة بناء لمستوطنات كبيرة في "القدس الكبرى"

قالت القناة العبرية العاشرة ، مساء اليوم السبت، أن وزير الإسكان والبناء الإسرائيلي يؤاف غالانت قرر البدء بترويج خطة بناء استيطانية كبيرة في القدس.





واكدت القناة، ان هذه الخطة تشمل بناء 300 ألف وحدة استيطانية فيما أطلق عليها بـ "القدس الكبرى"، مشيرةً إلى أن غالبية تلك الوحدات ستبنى في مناطق خارج الخط الأخضر.





وذكرت أن هذه الوحدات الاستيطانية ستبنى على مساحات كبيرة جدا، غير انه لم يتم بعد تحديد المناطق التي سيتم تضمينها لنطاق بلدية القدس.





ونقلت القناة عن الوزير غالانت قوله أن هدف هذه الخطة هو إقامة وحدات استيطانية على أراضي القدس الموحدة عاصمة إسرائيل، مشيرا إلى أن هذه الخطة تشمل أيضا انشاء مرافق للبنى التحتية تتعلق بالنقل والمواصلات ومناطق تجارية وغيرها.





وأكدت القناة ان غالانت أعلن عن هذه الخطة في هذا الوقت لأنه يريد الانضمام لحزب (الليكود) خلال الانتخابات المقبلة، وأن هذه الخطة التي تستهدف القدس خصوصا ستساعده على تحسين وضعه وموقعه بين أعضاء الحزب.

رام الله - دنيا الوطن