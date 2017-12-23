الوزير الأعرج يتفقد ملعب الشهيد أبو عمار والمركز الكوري الشبابي

الوزير الأعرج يتفقد ملعب الشهيد أبو عمار والمركز الكوري الشبابي
رام الله - دنيا الوطن
تفقد وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، ملعب الشهيد أبو عمار في جنين، بعد انتهاء المجلس الأعلى للشباب والرياضة مرحلة التعشيب والإنارة لساحة الملعب.

واطلع الأعرج برفقة رئيس بلدية جنين محمد أبو غالي، على المركز الكوري الشبابي التابع للبلدية، الذي يضم صالة مغلقة للاجتماعات تتسع لـ 265 مقعداً، إضافة إلى صالة تدريب ألعاب كرة اليد وقاعة الميديا.

وأشار الأعرج إلى أهمية التعاون من فضائية (جامعة القدس المفتوحة) بخصوص قاعة الميديا، معبراً عن سعادته لوجود مركز ثقافي رياضي متقدم، واستجابته لطلب البلدية في المساعدة في إقامة صالة ومسبح بمساحة 250 متراً مربعاً للتدريب.

واجتمع الأعرج مع رؤساء الهيئات المحلية في جنين، لمناقشة دور اتحاد الهيئات المحلية، معتبراً أن اتحاد البلديات له دور كبير في رسم السياسات الحكومية المتعلقة في قطاع الحكم المحلي، مشيراً إلى أن وزارة الحكم المحلي، تعمل من خلال مجلس الوزراء على تخصيص ما يقارب 20% من ميزانية الحكومة لصالح قطاع الحكم المحلي في العام 2022.

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