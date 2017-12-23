فيديو وصور: شموع وصلاة للقدس حول شجرة الميلاد بمدينة "روابي"

فيديو وصور: شموع وصلاة للقدس حول شجرة الميلاد بمدينة "روابي"
شموع وصلاة للقدس حول شجرة الميلاد في روابي
خاص دنيا الوطن - بهاء بركات 
أضاءت مدينة روابي شجرة الميلاد، في منتصف (الكيو سنتر)، كرسالة تعبر عن سلام ومحبة ونور يبدد ليل الاحتلال الذي طال ظلامه على أرضنا ومدينتا المقدسة.

وتزامن موسم الأعياد هذا العام، مع قرار ترامب المجحف بحق الشعب الفلسطيني، بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، لذلك كانت القدس حاضرة في إضاءة شموع وصلاة حول شجرة الميلاد، تأكداً على عروبة القدس ومكانتها.

من جهته، قال مؤسس مدينة روابي ورجل الأعمال بشار المصري لـ "دنيا الوطن"، إن إنارة الشجرة في روابي لأول مرة يحمل رسالة سلام لكل العالم، وخاصة مدينة القدس، حيث إن صلواتنا ودعاءنا في هذه الليلة موجه ليعم السلام على كل فلسطين.

وأشار المصري إلى أن مدينة روابي هي لكل الفلسطينيين باختلاف دياناتهم، وإضاءة الشجرة الميلاد اليوم يحيي في نفوسنا السلام والأمل في التحرر من الاحتلال.

بالوقت الذي أضافت فيه وزيرة السياحة والآثار رولى معايعة، لـ "دنيا الوطن"، أن رسالة الأعياد المجيدة هذا العام، هي رسالة سلام ومحبة للعالم كله وخاصة لمدينة القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

كما بينت معايعة، أن مدينة القدس، ستبقى عربية فلسطينية، كانت وما زالت وستبقى، ولن يغير ذلك قرار ترامب باعتبارها عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد بطريرك اللاتين السابق في القدس ميشال صباح، لـ "دنيا الوطن" على عروبة مدينة القدس، ورفض قرار الإدارة الأمريكية لإعلانها عاصمة لإسرائيل.

ونوه صباح، إلى أن قرار ترامب لن يغير شيئاً في واقع المدينة المقدسة، فالقدس باقية وشعبها باقٍ، مبيناً أن قرار ترامب يرسخ حالة الحرب والعنف في المنطقة، لافتاً إلى أن القدس، ستبقى عاصمة فلسطين الأبدية.

 




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