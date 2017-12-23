"التربية" و"بيالارا" تطلقان جائزة أفضل طاقم مشرف في المدارس

رام الله - دنيا الوطن

أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي، والهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب "بيالارا"، اليوم السبت، جائزة أفضل طاقم مشرف في المدارس، التي يطبق فيها برنامج التربية الإعلامية في الضفة وقطاع غزة.



جاء ذلك، خلال أعمال أسبوع التربية الإعلامية التدريبي الذي نُظم بالتزامن بين الضفة وغزة؛ برعاية ومشاركة الوزير صيدم، وبحضور المديرة العامة "لبيالارا" هانيا البيطار.



وأكد صيدم، أن إطلاق هذه الجائزة يأتي في سياق تعزيز مفهوم التربية الإعلامية من خلال التنافسية في هذا المجال، منوهاً إلى ضرورة إتقان الطلبة والمعلمين والأسرة التربوية والمجتمع ككل؛ للمهارات الإعلامية المختلفة وتحليل ونقد المضامين الإعلامية وكيفية التعامل مع الإعلام وانتاجه.



وأشاد صيدم بالشراكة المثمرة مع "بيالارا"، مشدداً على أهمية هذا الأسبوع التدريبي لما يتضمنه من محاور مهمة في عالم الإعلام وتحليل ونقد مضامينه وكيفية التعامل معه، وذلك بما يحافظ على الهوية الوطنية الفلسطينية الجامعة.



كما شدد الوزير على أهمية الإعلام ودوره في إيصال رسالة الشعب الفلسطيني إلى العالم، وبشكل خاص إبراز ما يتعرض له القطاع التربوي من انتهاكات من قبل الاحتلال، وأيضاً التركيز على قصص النجاح، وتفعيل وسائل الإعلام التربوية والتي تساعد في دعم ومناصرة القضايا المتعلقة بالتربية والتعليم.



من جهتها، أشارت البيطار، إلى أن إطلاق هذه الجائزة بالشراكة مع الوزارة يأتي في سياق الاهتمام بالتربية الإعلامية وترسيخها؛ لما لها من أهمية في حياة المجتمع الفلسطيني برمته، مشيرةً إلى أنه سيتم في وقت لاحق تحديد شروط الجائزة ضمن لجنة مشتركة من وزارة التربية و"بيالارا".



وأضافت البيطار أن أسبوع التربية الإعلامية يركز على تحديث خبرات رؤساء أقسام وموظفي العلاقات العامة والإعلام في مديريات وزارة التربية وفي المدارس المستهدفة بشكل أولي ضمن البرنامج، بما يسهم في إبراز قصص النجاح في الميدان التربوي وتعميمها على أوسع نطاق.



من جهته، أكد مدير عام العلاقات الدولية والعامة في وزارة التربية نديم سامي، أهمية هذا الأسبوع بما يجسد مهارات الإعلام المختلفة وآليات التعامل مع وسائل الإعلام، مبينا حرص الوزارة الشديد على إنجاح برنامج التربية الإعلامية والعمل على تعميم البرنامج ليطال كافة المدارس.



يشار إلى أن هذا الأسبوع التدريبي يأتي ضمن سلسلة فعاليات تنفذها الوزارة و"بيالارا" ضمن برنامج التربية الإعلامية، حيث أطلقتا دليل التربية الإعلامية ونظمتا مؤتمراً خاصاً في هذا المجال بالأردن، إضافةً إلى تنظيم العديد من الورش التدريبية في هذا المجال، والعمل على توسيع نطاق البرنامج ليشمل كافة مدارس الوطن.



وحضر إطلاق الجائزة: مدير الإعلام التربوي ثائر ثابت، ومدير الإعلام والعلاقات العامة في "بيالارا" حلمي أبو عطوان، ورؤساء أقسام وموظفي الإعلام والعلاقات العامة في الوزارة ومديرياتها.