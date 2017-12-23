إطلاق اسم ياسر عرفات على شارع في مدينة نابولي

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت بلدية نابولي، اليوم السبت، عن قرارها بإطلاق اسم ياسر عرفات على أحد شوارع مدينة نابولي جنوب إيطاليا.



وأعربت الجالية الفلسطينية في إقليم كامبانيا عن شكرها لرئيس بلدية نابولي للويجي دي ماجسترس، ولبلدية نابولي، وأهالي المدينة على هذه الخطوة التاريخية.



وقالت الجالية في بيان لها، إن بلدية نابولي قررت تسمية شارع "ياسر عرفات" على اسم الزعيم الفلسطيني التاريخي، في هذه اللحظة الحساسة جداً والمأساوية لشعبنا، حيث يتم انتهاك الحقوق والشرعية الدولية في الأراضي المقدسة.



وأضافت الجالية، "نحن ممتنون لبلدية نابولي، لاستجابتهم إلى نداء جميع مواطني العالم، الذين يريدون عالماً أفضل، ينمو فيه الأطفال دون انتهاك حقوقهم الطبيعية في الحياة والسعادة.