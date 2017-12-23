الدنمارك توقف مساعداتها للمنظمات الفلسطينية "غير الحكومية"

رام الله - دنيا الوطن

أفادت القناة (السابعة) العبرية، مساء السبت، بأن دولة الدنمارك قررت وقف مساعداتها للمنظمات الفلسطينية (غير الحكومية).



ووفق مزاعم القناة الإسرائيلية، فإن القرار اتخذ بعد تحقيقات مطولة أجرتها وزارة الشؤون الاستراتيجية في البلاد.



بدوره، رحب جلعاد أردان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بالقرار، واعتبره مهماً لمواجهة تمويل المنظمات الفلسطينية، والمنظمات التي تشجع على مقاطعة إسرائيل، داعيًا في الوقت ذاته، الدول الأوروبية الأخرى لاتخاذ خطوات مماثلة.



يشار إلى أن الحكومة الدنماركية قالت في حزيران/ يونيو الماضي إنها تبحث فعلياً وقف المساعدات، التي يمكن أن تكون قد استخدمت بشكل سلبي.