رام الله - دنيا الوطن

أعلن الاتحاد العربي للمستهلك في العاصمة الأردنية عمان، قبول انضمام دولة فلسطين في عضوية الاتحاد العربي للمستهلك بالإجماع، خلال انعقاد اجتماعه التاسع عشر.



و قد عقد الاتحاد العربي للمستهلك اجتماعه التاسع عشر في عمان تحت رعاية السفير الدكتور محمد محمد إسماعيل الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية في جامعة الدول العربية، وبمشاركة ست عشرة دولة عربية إلى جانب مندوب دولة فلسطين المهندس عزمي الشيوخي، رئيس الاتحاد الفلسطيني لحماية

المستهلك.



وقد ناقش المجتمعون العرب التقريرين الإداري والمالي للاتحاد العربي، وتم انتخاب رئيس للاتحاد وأمين عام له، وقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الاتحاد العربي عضو جديد، بالإضافة إلى إعلان التوصيات التي خرج بها المؤتمرون حول حماية المستهلك العربي، وتفعيل الآليات والإجراءات الكفيلة بذلك.



ومن الجدير بالذكر، أن الشيوخي كان قد تقدم بطلب رسمي لانضمام دولة فلسطين في الاتحاد العربي لحماية المستهلك عام 2013 وتم قبول فلسطين في حينه عضواً مراقباً في الاتحاد العربي للمستهلك.



وفي نفس الإطار، اعتبر مندوب دولة فلسطين، قرار انضمام دولة فلسطين للاتحاد العربي، وقبول فلسطين عضواً كاملاً في الاتحاد العربي انتصاراً جديداً للمستهلك والمواطن الفلسطيني وللقضية الفلسطينية، ولشعبنا المرابط الصامد في القدس، وخصوصاً في هذه المرحلة التاريخية الدقيقة، وشعبنا وقيادتنا الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، يخوضون معركة القدس التي أشعل فتيلها ترامب بإعلانه القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.



وقد تم انتخاب الدكتور محمد عبيدات، رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الأردنية، رئيساً للاتحاد العربي للمستهلك بالإجماع لدوره الكبير في قيادة الاتحاد، الذي حقق انجازات عظيمة في خدمة المستهلك العربي، وإظهار الاتحاد على

المستويين العربي والعالمي، وانتخاب الدكتورة سعاد الديب مندوبة جمهورية مصر العربية نائباً للرئيس، والشيخ ناصر سعيد الخصيبي مندوب سلطنة عمان أميناً عاماً للاتحاد، وقبول عضوية دولة فلسطين عضو جديد، وتم الطلب من مندوب دولة فلسطين

المهندس الشيوخي، استكمال الإجراءات الروتينية اللازمة للانضمام.





وأكد جميع مندوبي الدول العربية الأعضاء في الاتحاد العربي للمستهلك على أهمية انضمام دولة فلسطين لعضوية الاتحاد العربي للمستهلك، وخصوصاً في ظل الظروف الراهنة وخصوصاً أن المقر الرئيسي لاتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني هو القدس؛ ليكون قبول عضوية فلسطين في الاتحاد العربي للمستهلك إسناداً جديداً للقدس، ودعماً للمقدسيين وللشعب العربي الفلسطيني، وتاكيداً على أن القدس هي العاصمة

الأبدية للدولة الفلسطينية، ورسالة إلى العالم أجمع للوقوف في وجه الإجراءات الأمريكية الأخيرة، وإعلان ترمب القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي.



وأكد عبيدات على ضرورة تفعيل الآليات في مقاطعة السلع والمنتجات الأمريكية والإسرائيلية، مشددًا على أن الاتحاد سيعقد مؤتمراً صحفياً للإعلان عن الخطوات العملية في هذا الاتجاه.



وعبر عبيدات عن شكره وامتنانه الكبير لمندوبي الدول العربية الأعضاء في الاتحاد على هذه الثقة التي هي تكليف بالكثير من المسؤوليات القادمة لما فيه من خدمة للمواطن العربي، مؤكداً على دور الأردن الكبير في خدمة أشقائه العرب في شتى المجالات، وأن الأردن يجمع الإخوة العرب ولا يفرق، وهو السند لكل الأشقاء على الدوام.



يذكر، أن المؤتمر التاسع عشر عقد في عمان بمشاركة عربية واسعة ونوقش خلاله عدد من أوراق العمل حول العلامات التجارية وحمايتها، وحماية المستهلك العربي من العلامات التجارية المزورة.