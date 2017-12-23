المحامي فريد الديب يجدد دعوته للدفاع عن "عهد التميمي"

المحامي فريد الديب يجدد دعوته للدفاع عن "عهد التميمي"
عهد التميمي
رام الله - دنيا الوطن
جدد المحامي المصري الشهير فريد الديب، دعوته التي أطلقها مؤخرًا من أجل الدفاع عن الطفلة الفلسطينية عهد التميمي، التي اعتقلها الاحتلال الإسرائيلي لمقاومتها جنوده.

وقال الديب الذي "دافع عن قضايا الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك": إنه تواصل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لتسهيل إجراءات سفره إلى رام الله، للدفاع عن الطفلة عهد، المعرضة للحبس لعدة سنوات، مؤكدًا أنها لم ترتكب أي جرم، وإنما كانت تدافع عن منزلها.

وأكد المحامي المصري، أنه تعاطف معها بشكل شخصي فهي طفلة في النهاية، تعرضت هي وأسرتها للاعتقال، وفق ما نقلت عنه صحيفة (المصري اليوم).

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