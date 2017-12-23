قيادي فتحاوي: قرار "ترامب" بالقدس يخالف تعاليم الكتاب المقدس

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) محمد اللحام: إن اعتداء قوات الاحتلال على مسيرة في بيت لحم باستخدام قنابل الصوت والغاز، تؤكد حرص الاحتلال على القمع الشديد، وأن هذا الاعتداء بعث بصورة مخيفة وتشير للوجه البشع له بالقمع حتى ضد من ارتدوا ملابس "بابا نويل".



وأضاف اللحام خلال تصريحات تلفزيونية، أن ارتداء

ملابس "بابا نويل" في المسيرة لأنه شخصية رمزية في التراث العالمي بأنه يحمل المساعدات والهدايا للمحرومين، ومن بينهم أطفال فلسطين، مؤكداً أن الجميع في فلسطين مسلمين ومسيحيين

رسالتهم واحدة، ويحملون رسالة المسيح "المحبة والمسرة"، مشدداً على أن الهدية التي يقدمونها اليوم لأطفال فلسطين هي الصمود في مواجهة الاحتلال، والتعهد بالبقاء على درب الحرية.



وأوضح اللحام، أن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومحاولته تهويد القدس بجرة قلم هو أمر يخالف تعاليم الكتاب المقدس، لافتاً إلى أن الكتاب المقدس، يأتي برسالة التحرر من العبودية والحرية، إلا أن ما قام به ترامب، هو الإغراق في الاحتلال وإسناده وهو ما يخالف تعاليم الإنجيل، داعياً الرئيس الأمريكي وإدارته لمعاودة قراءة الإنجيل مرة أخرى.



وأكد اللحام أن ديمومة الاستمرار ومقاومة الاحتلال هي عقيدة وليست شعارات، وأن طريق تحرير فلسطين يحتاج ثمن ومن يعتقد غير ذلك فهو على خطأ، خاصة أن مئات من القادة في الحركة الوطنية الفلسطينية استشهدوا.