نيوزويك: ترامب رجل بوتين داخل البيت الأبيض

نيوزويك: ترامب رجل بوتين داخل البيت الأبيض
الرئيس الامريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين
رام الله - دنيا الوطن
أكدت مجلة (نيوزويك) الأمريكية، أن مسؤولي مكافحة تجسس أميركيين يقولون: إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتبر رجل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في البيت الأبيض، وإن فضيحة ترامب الروسية الحقيقية ليست مجرد تواطؤ روسي.

وقالت المجلة: إن مسؤولاً كبيراً في الأمن القومي في البيت الأبيض التقى بمسؤولين روس كبار في أيار/ مايو الماضي في واشنطن، وسلم لهم تفاصيل عملية سرية اشتركت فيها إسرائيل والولايات المتحدة، مضيفة، أن اللقاء شكّل صدمة للمحاربين الأميركيين القدامى المعنيين بمكافحة التجسس، وأن هذا المسؤول الأميركي لم يتعرض للاعتقال، ولا يزال يعمل في البيت الأبيض حتى اليوم، وإن كان قيد المراقبة.

وأوضحت (نيوزويك)، أن هذا المسؤول الأميركي هو ترامب، وأن اللقاء كان في البيت البيضاوي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والسفير الروسي لدى واشنطن -عندئذ- سيرغي كيسلياك، حيث لم يسمح سوى للمصورين الروس بتسجيل اللقاء. 

وأضافت أن هذا الأمر أثار ضجة إعلامية تم تخطيها بالمزيد من الكشف عن اتصالات سرية بين مساعدي ترامب ووكلاء الكرملين، متابعة: لكنّ المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين أو حلفاءهم من المسؤولين الأمنيين الأميركيين لم ينسوا هذه الحادثة، ويتساءلون الآن ما إذا كان الرئيس ترامب يعتبر محل ثقة لحماية أسرارهم المحمية.

وذكرت المجلة، أن المحقق الخاص روبرت مولر يتابع طرح أسئلة بشأن ما إذا كان فريق ترامب قد نسق حملة ترمب بشكل حثيث مع الكرملين، وذلك للإضرار بمرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون.

وأضافت، أن هذه الشكوك تعتبر سيئة بما فيه الكفاية، لكن الإجماع الأكثر قتامة الآن يتطور في الدوائر العليا للمؤسسة الأمنية الوطنية، وسط الخشية من أن يكون ترامب نفسه بمثابة بيدق الرئيس الروسي في البيت الأبيض، الأمر الذي يُعد سيناريو كابوس غير قابل للتصديق.

وأشارت إلى أن مدير المخابرات المركزية السابق الجنرال) المتقاعد جيمس كلابر وصف أثناء مقابلة مع شبكة (سي أن أن) في 18 من الشهر الجاري ترامب بأنه "دمية بوتين"، موضحاً أن الرئيس الروسي، كان ضابط مخابرات سابقاً، وأنه يعرف كيفية تجنيد العملاء الجدد.

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