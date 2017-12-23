لماذا لم تذكر مصر أمريكا بـ"مشروع القدس" في مجلس الأمن؟

لماذا لم تذكر مصر أمريكا بـ"مشروع القدس" في مجلس الأمن؟
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
كشف سامح شكري وزير الخارجية المصري، عن أن صياغة بلاده لمشروع القرار الأخير بمجلس الأمن بشأن القدس، تجنبت ذكرالولايات المتحدة، وذلك منعاً للصدام معها، فليس الهدف 
استعداء أي طرف، مؤكداً أن علاقة بلاده مع واشنطن على قدر من التشعب والعمق.

وقال شكري لصحيفة (أخبار اليوم) المصرية الحكومية، في أول تعليق رسمي عقب الجدل المثار لعدم ذكر القاهرة اسم أميركا في مشروع القرار بشأن القدس: إنه نتيجة تجنب ذكر أميركا حاز مشروع القرار على موافقة  14 دولة في مجلس الأمن، ومنها دول لها ارتباط وثيق بأميركا ومن الحلفاء والشركاء الاستراتيجيين الرئيسيين لها.

وكان مشروع القرار الذي تقدمت به مصر، قد دعا دول العالم إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس، وعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات تتناقض مع هذه القرارات، دون ذكر واشنطن، مما أثار جدلاً بين مؤيد ومعارض، قبل أن تستخدم الأخيرة حق الفيتو في وجه تأييد 14 دولة لمشروع القرار.

أخبار ذات صلة

إسرائيل تُجهِز &#34;عبايات&#34; لسيداتها للمشاركة في بطولة بالسعودية

إسرائيل تُجهِز "عبايات" لسيداتها للمشاركة في بطولة بالسعودية

المحامي فريد الديب يجدد دعوته للدفاع عن &#34;عهد التميمي&#34;

المحامي فريد الديب يجدد دعوته للدفاع عن "عهد التميمي"

مصرع 13 شخصًا بحادث سير في صعيد مصر

مصرع 13 شخصًا بحادث سير في صعيد مصر

إجراء تركي بحق السفارة الإماراتية.. تعرف عليه

إجراء تركي بحق السفارة الإماراتية.. تعرف عليه

السيسي للمصريين: مبخافش إلا منكم

السيسي للمصريين: مبخافش إلا منكم

صحيفة أمريكية: ست مليارات دولار ثمن &#34;حرية&#34; الوليد بن طلال

صحيفة أمريكية: ست مليارات دولار ثمن "حرية" الوليد بن طلال

التعليقات

الدنيا حكايات

مهزلة المساعدات الأمريكية

مهزلة المساعدات الأمريكية

شؤون فلسطينية

منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة تتأثر به البلاد والأرصاد تحذر

منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة تتأثر به البلاد والأرصاد تحذر

صورة أخيرة للشهيد محمد محيسن.. كيف واجه الموت؟

صورة أخيرة للشهيد محمد محيسن.. كيف واجه الموت؟

وفاة الصحفي شادي أبو شدق بعد صراع طويل مع المرض

وفاة الصحفي شادي أبو شدق بعد صراع طويل مع المرض

أبو ليلى: المطلوب تطبيق الاستراتيجية الوطنية البديلة وليس البحث عنها

أبو ليلى: المطلوب تطبيق الاستراتيجية الوطنية البديلة وليس البحث عنها

عربي

مصرع 13 شخصًا بحادث سير في صعيد مصر

مصرع 13 شخصًا بحادث سير في صعيد مصر

إجراء تركي بحق السفارة الإماراتية.. تعرف عليه

إجراء تركي بحق السفارة الإماراتية.. تعرف عليه

السيسي للمصريين: مبخافش إلا منكم

السيسي للمصريين: مبخافش إلا منكم

صحيفة أمريكية: ست مليارات دولار ثمن &#34;حرية&#34; الوليد بن طلال

صحيفة أمريكية: ست مليارات دولار ثمن "حرية" الوليد بن طلال

منوعات

أزمة بين فودافون والسلطات المصرية بسبب جرأة &#34;أبلة فاهيتا&#34;

أزمة بين فودافون والسلطات المصرية بسبب جرأة "أبلة فاهيتا"

لن تُصدق بمن شبه نيشان الطفلة عهد التميمي

لن تُصدق بمن شبه نيشان الطفلة عهد التميمي

إليسا تنشر صورة تكشف خلالها آخر عملية تجميل خضعت لها

إليسا تنشر صورة تكشف خلالها آخر عملية تجميل خضعت لها

العالمية لورد تدرس إلغاء حفل لها في تل أبيب

العالمية لورد تدرس إلغاء حفل لها في تل أبيب