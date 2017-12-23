لماذا لم تذكر مصر أمريكا بـ"مشروع القدس" في مجلس الأمن؟

استعداء أي طرف، مؤكداً أن علاقة بلاده مع واشنطن على قدر من التشعب والعمق.



وقال شكري لصحيفة (أخبار اليوم) المصرية الحكومية، في أول تعليق رسمي عقب الجدل المثار لعدم ذكر القاهرة اسم أميركا في مشروع القرار بشأن القدس: إنه نتيجة تجنب ذكر أميركا حاز مشروع القرار على موافقة 14 دولة في مجلس الأمن، ومنها دول لها ارتباط وثيق بأميركا ومن الحلفاء والشركاء الاستراتيجيين الرئيسيين لها.



وكان مشروع القرار الذي تقدمت به مصر، قد دعا دول العالم إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس، وعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات تتناقض مع هذه القرارات، دون ذكر واشنطن، مما أثار جدلاً بين مؤيد ومعارض، قبل أن تستخدم الأخيرة حق الفيتو في وجه تأييد 14 دولة لمشروع القرار.



رام الله - دنيا الوطنكشف سامح شكري وزير الخارجية المصري، عن أن صياغة بلاده لمشروع القرار الأخير بمجلس الأمن بشأن القدس، تجنبت ذكرالولايات المتحدة، وذلك منعاً للصدام معها، فليس الهدف