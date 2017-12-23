غزة تُشيّع جثامين ثلاثة شهداء

غزة تُشيّع جثامين ثلاثة شهداء
رام الله - دنيا الوطن
شيّعت جماهير غفيرة في قطاع غزة، ظهر اليوم السبت، جثامين الشهداء الثلاثة، الذين ارتقوا بعد المواجهات التي اندلعت شرقي القطاع، على إثر الرفض الشعبي لقرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.

وكانت وزارة الصحة بغزة، قد أعلنت أمس استشهاد شابين خلال مواجهات مع جنود الاحتلال على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة، فيما أصيب العشرات، فيما استشهد شاب من مواجهات سابقة متأثرا بجراحه.

وكانت جنازات الشهداء في محافظات قطاع غزة؛ إذ انطلقت مسيرة الشهيد محمد محيسن (29 عاماً) والذي ارتقى على الحدود الشرقية لمدينة غزة من مستشفى الشفاء إلى منزل عائلته، ومن ثم إلى مسجد مجاور لمنزله بحي الشجاعية، لأداء الصلاة عليه، قبل أن يتوجه المشيعون إلى مقبرة الشهداء لدفنه.

فيما شيعت الجماهير الفلسطينية شمال قطاع غزة، الشهيد زكريا الكفارنة (24 عاماً) شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بجنازة مهيبة، شارك فيها المئات من المواطنين.

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