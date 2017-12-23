الاحتلال يُخيّر الأسير "رجوب" مابين الإبعاد والاعتقال الإداري ويختار (الإضراب)

الاحتلال يُخيّر الأسير "رجوب" مابين الإبعاد والاعتقال الإداري ويختار (الإضراب)
الأسير المسن رزق الرجوب
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عصر اليوم السبت: إن الأسير المسن رزق الرجوب (61 عاماً) من بلدة دورا قضاء الخليل، رفض قرار الاحتلال بتخييره بين بالإبعاد أو الاعتقال الإداري، وقرر الشروع بإضراب مفتوح عن الطعام بدأ من غد الأحد.

وأوضحت الهيئة، أن الأسير الرجوب اعتقل بتاريخ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وتفاجأ بعرض محكمة عوفر العسكرية، الذي رفضه جملة وتفصيلاً بإبعاده خارج البلاد، مؤكداً أنه لن يتراجع عن إضرابه إلا بالإفراج عنه، أو تقديم لائحة اتهام ضده، ومشدداً على أن الاحتلال لا يملك أية مبررات لاعتقاله ومحاكمته.

وأضافت الهيئة، أن قوات الاحتلال، قامت قبل أربعة شهور
باقتحام منزل المسن الرجوب، وصادرت مركبيتن تعود ملكيتهما له، كما تمت مصادرة مركبة أخرى عند اعتقاله.

يذكر، أن المسن رجوب أب لخمسة أبناء وأسير محرر، تعرض
لعدة اعتقالات أمضى خلالها 23 عاماً في سجون الاحتلال، منها 10 أعوام، قضاها في الاعتقال الإداري.

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