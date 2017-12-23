مصرع 13 شخصًا بحادث سير في صعيد مصر

مصرع 13 شخصًا بحادث سير في صعيد مصر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي 13 شخصًا مصرعهم، وأصيب ثمانية آخرون، اليوم السبت، في حادث سير بمحافظة (بني سويف) في صعيد مصر.

ووفق (سكاي نيوز)، فقد وقع الحادث جراء تصادم حافلة أجرة صغيرة (ميكروباص) مع سيارة نقل، بالطريق الصحراوي الشرقي في بني سويف (124 كيلومترًا جنوب القاهرة).

وأكد خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن المصابين يعانون كسورًا في أماكن متفرقة بالجسد، فضلاً عن الاشتباه بارتجاجات في المخ، مشيرًا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بمستشفى بني سويف العام.

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